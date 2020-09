DRV in de clinch met gemeente Halderberge, pyrrusoverwinning bij Raad van State

DRV accountants & adviseurs blijkt het flink aan de stok te hebben met de gemeente Halderberge over de ontsluiting van bedrijventerrein Borchwerf II in Oud Gastel/Roosendaal, waar het accountantskantoor een vestiging heeft. Samen met 12 andere bedrijven en verenigingen spande DRV een zaak aan bij de Raad van State over een nieuwe ontsluitingsweg die is bedoeld voor het verkeer van en naar een nieuw distributiecentrum van Lidl.

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2020:2198

DRV en de andere bedrijven vrezen dat de nieuwe ontsluitingsweg voor verkeersproblemen zal zorgen en vinden dat de nieuwe weg de natuur in de omgeving aantast. De Raad van State geeft het accountantskantoor gelijk in haar argument dat een verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng onvolledig is geweest. Veel schieten DRV en de anderen daar echter niet mee op. De resultaten van een nieuw onderzoek – dat wel goed werd uitgevoerd – leiden namelijk niet tot nieuwe of andere inzichten over de doorstroming van het verkeer, concludeert de RvS.

Bestemmingsplan

De zaak draaide om het bestemmingsplan ‘Borchwerf II, herziening veld F’ dat de gemeenteraad van Halderberge heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een ontsluitingsroute mogelijk voor het bedrijventerrein Borchwerf II. Het gaat om een ontsluitingsroute richting de Roosendaalsebaan en de A17, via de bestaande weg de Blauwhekken. De voorgenomen ontsluitingsweg ligt deels in de gemeente Roosendaal en deels in de gemeente Halderberge. Het bestemmingsplan maakt het Halderbergse deel van de weg mogelijk. De nieuwe ontsluitingsroute is bedoeld voor het verkeer van en naar het distributiecentrum.

Reeks beroepsgronden

De dertien bedrijven en verenigingen die onder aanvoering van DRV samen in beroep gingen bij de Raad van State zijn op Veld F van het bedrijventerrein gevestigd, waar het Halderbergse deel van de ontsluitingsroute moet gaan lopen. DRV c.s. dienden een hele reeks beroepsgronden in, maar die worden bijna allemaal door de RvS van tafel geveegd. Ook aan de gegrondverklaring van één bezwaar over een verkeersonderzoek hebben de bedrijven en verenigingen niets, blijkt uit de conclusie van de uitspraak:

Zoals de Afdeling […] heeft overwogen is er aanleiding voor het oordeel dat het plan op onderdelen is vastgesteld in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd voor zover dat betreft de vaststelling van het plandeel met de bestemming “Bedrijf” en de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf-ontsluitingsweg B10/B15” omdat dit is gebaseerd op een verouderd verkeersonderzoek.

De Afdeling ziet echter aanleiding om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb in stand te laten en overweegt hiertoe het volgende. Goudappel Coffeng heeft na het bestreden besluit in de validatie en de memo “Verkeerskundige onderbouwing ontsluiting Lidl” van 9 augustus 2019 alsnog onderzoek gedaan naar een situatie waarbij veld F volledig is bezet en naar de werkelijke verkeersgeneratie. Deze resultaten leiden niet tot nieuwe of andere inzichten omtrent de doorstroming van het verkeer. Voorts heeft Goudappel Coffeng bij die gelegenheid ook de geprognosticeerde verkeersgeneratie uit het eerdere rapport vergeleken met de werkelijke verkeersgeneratie. Die blijkt een fractie hoger dan de eerder aangenomen 2.900 mvt/etmaal. Met die aantallen is opnieuw de belasting van de kruispunten berekend omdat daar eventuele problemen het eerst zullen optreden. Daaruit blijkt dat de kruispunten met een enkele aanpassing het totale verkeer binnen een aanvaardbare tijd van 80 seconden kunnen verwerken. Uit deze stukken blijkt dan ook dat de conclusies die aan het bestreden besluit ten grondslag liggen ongewijzigd blijven. Gelet hierop kan niet staande worden gehouden dat de validiteit van het gehanteerde verkeersmodel is aangetast. De uitkomsten wijken niet af van de redelijkerwijs te verwachten werkelijkheid.

