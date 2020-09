Ledenconsultatie NBA over NOW-standaarden 

De nieuwe NOW-standaarden die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de NBA zijn ontwikkeld liggen, zoals gebruikelijk, ter consultatie voor bij de leden van de NBA. In verband met de urgentie geldt een reactietermijn van twee weken, die afloopt op 24 september aanstaande om 9.00 uur ’s ochtends. Daarna worden de standaarden gefinaliseerd. De NBA organiseert als onderdeel van NBA Helpt op 24 september een webinar over deze nieuwe NOW-standaarden, meldt de beroepsorganisatie.

Niet-controleplichtigen

Voor de groep niet-controleplichtigen zijn twee producten ontwikkeld: tot een vastgesteld subsidiebedrag van € 375.000 moet een assurance verwante opdracht, zijnde een samenstellingsopdracht met aanvullende specifieke werkzaamheden, worden verstrekt. In NBA Standaard 4415N wordt dit verder toegelicht. Boven de € 375.000 is, conform NBA Standaard 3900N, een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, ofwel een beoordelingsopdracht met aanvullende werkzaamheden vereist.

Controleplichtigen

Bij controleplichtige organisaties met een subsidiebedrag tot € 375.000 geeft de organisatie een assurance opdracht met beperkte mate van zekerheid, met een aantal voorgeschreven werkzaamheden; NBA Standaard 3900N is hier van toepassing. Boven de €375.000 subsidie gaat het om een assurance opdracht met redelijke mate van zekerheid. In het accountantsprotocol is opgenomen dat veel werkzaamheden kunnen samenvallen met het gebruikelijke jaarwerk, zodat er bij het samenstel- of controlewerk over 2020 in mindere mate sprake is van dubbel werk.

Beschikbaarheid

Het inleveren van de verantwoording door ondernemers bij het UWV kan vanaf 7 oktober aanstaande. De NBA verwacht de finale standaarden voor die datum beschikbaar te kunnen stellen aan de leden. De derdenverklaring (die betrekking heeft op NOW-subsidies tussen €25.000 en € 125.000) is nog niet beschikbaar, maar wordt binnenkort gepubliceerd door het ministerie van SZW, dat verantwoordelijk is voor die verklaring. Over de inhoud ervan is ook overleg gevoerd met de NBA.

Downloads

