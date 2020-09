AV-special: Accountants goed voorbereid op weg naar 2021

21 september a.s. is het zo ver. Dan start onze AV-week, met een rijk programma aan online kennissessies voor de Accountant van morgen. Belastingplan 2021, MKB na corona, compliance in dienstverlening, tuchtrecht en accountants, modern personeelsbeleid, ICT-uitdagingen na corona. Het is een greep uit de onderwerpen.

In ons nieuwe online AV-magazine lopen we er uitgebreid op vooruit. We stellen daar al onze sprekers voor en gaan al uitgebreid in op een aantal actuele onderwerpen. En actuele bijdragen en columns van o.a. Jan Wietsma, Fou-Khan Tsang, Barbara Rijskamp. Iinterviews met o.a. fiscalist Heleen Elbert en voorzitter van de Accountantskamer Sandra Schreuder, een nieuwe Accountancy Hypecycle en uiteraard een uitgebreide analyse van Accountancy Top 30 2020.

Meer lezen? Volg deze link: AVweek digitaal magazine