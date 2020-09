AV-week | ‘Comandi creëert voor ons kansen om ondernemers bij te staan’

Boekhoudkantoor Entrpnr. helpt ondernemers te ondernemen. De combinatie van automatisering en toegevoegde dienstverlening die zij bieden, blijkt aan te slaan en resulteerde in een snelle doorgroei naar drie vestigingen in Zeewolde, Amsterdam en Rotterdam. Comandi is bij die aanpak een belangrijke softwarepartner, vertelt oprichter en CEO Steven Lagerwij.

‘In 2014 zijn we begonnen met een bedrijf dat zich richt op de ondersteuning van ondernemers in financiële problemen. Vaak blijkt dat het feit dat de boekhouding niet goed op orde is de belangrijkste oorzaak is dat ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom werd het op orde brengen van de boekhouding al heel snel de backbone van onze organisatie. Een ander probleem dat we regelmatig tegenkwamen was een gebrek aan inzicht bij klanten. Zelfs bij ondernemers die wel een boekhouder of accountant hadden.

Wij zijn toen op zoek gegaan naar een manier om sneller en beter inzicht te geven aan die ondernemers. Zo kwamen we uit bij Yuki. Yuki maakt het mogelijk om de boekhouding met een hoog automatiseringsniveau op dagbasis te verwerken. Daarna kwam al snel Comandi. Comandi stelt ons in staat om de cijfers, die op nagenoeg realtimebasis worden gegenereerd, op een heel begrijpelijke manier aan de klant te presenteren.

Door de zaken op orde te brengen waren we ook in staat om dat inzicht te delen met de klant. Dat ging dermate goed dat we al snel bedachten dat het zonde was om dit alleen aan te bieden voor mensen met schulden. We besloten het breder op te pakken en zijn in februari vorig jaar onder de naam Entrpnr. de markt op gegaan. En we kunnen best zeggen dat het een groot succes is. We zijn een moderne boekhouder, maar we kijken verder dan alleen de boekhouding. Dat begint er eigenlijk al mee dat we samen met de ondernemer zijn hele bedrijfsproces doornemen. We geven veel softwareadvies en proberen om dat hele bedrijfsproces in één keer softwarematig goed in te richten.

En wij geloven dat cijfers altijd leiden tot conclusies. Vooral ZZP’ers en ondernemers in het MKB kunnen wel wat hulp gebruiken om die conclusies om te zetten naar consistent bedrijfsbeleid. Door heel praktisch mee te denken staan wij ondernemers echt bij. En daar is veel behoefte aan, merken we.’

En hoe zetten jullie Comandi daarbij precies in?

‘Samen met Comandi bouwen wij relevante ondernemersdashboards. De financiële data vormt de kern. Wij proberen een dashboard te bouwen dat heel praktisch is ingericht en dat de ondernemer begrijpt. Om een voorbeeld te geven: een ondernemer kan bij ons nagenoeg realtime zien hoeveel BTW hij aan het eind van het kwartaal moet afdragen. Dat is voor ondernemers natuurlijk heel relevant. Nu kunnen ze dit dagelijks volgen in het eigen dashboard, in plaats van achteraf terugzien aan het einde van het kwartaal.

We zijn er nu ook mee bezig om andere relevante bedrijfsinformatie te koppelen aan Comandi. En nu begint het echt leuk te worden. Je ziet dat die financiële data hierdoor echt begint te leven. Op het moment dat ondernemers vaker met de data worden geconfronteerd gaan ze er veel actiever op sturen. Dat heeft een enorm positief effect. Die cijfers drijven ondernemers eigenlijk vooruit en dat is een hele mooie ontwikkeling om te zien.’

Dus Comandi helpt jullie om ondernemers meer inzicht te geven?

‘Klopt. Wat het voor ons heel makkelijk maakt is dat we samen met Comandi een lijst van bijna 300 KPI’s hebben ontwikkeld aan de hand waarvan we ondernemers kunnen triggeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld instellen dat onze bedrijfsadviseur een mailtje krijgt als de omzet bij een ondernemer met een bepaald percentage daalt. De bedrijfsadviseur neemt daar dan contact over op met die klant. Dit vroegtijdig en proactief helpen, adviseren en bijsturen is echt de toekomst. Meer dan de helft van onze omzet komt uit de adviespraktijk en niet uit onze boekhoudkundige afdeling. Dat we er zo kort op kunnen zitten is mede mogelijk doordat we zo snel over de cijfers beschikken. Als je als traditioneel boekhoud- of accountantskantoor vier keer per jaar de BTW-aangifte doet, heb je slechts vier keer per jaar de mogelijkheid om daar een adviesgesprek aan te koppelen. Wij genereren die data dagelijks en presenteren dat iedere dag via Comandi. Dus dat geeft ons niet vier keer per jaar, maar 365 dagen per jaar de mogelijkheid om op basis van de actuele resultaten advies te geven.’

En die manier van werken slaat dus aan?

‘Absoluut. Het mooie is dat we het probleem zien en vervolgens de oplossing al kunnen bedenken voordat we de klant spreken. Daar onderscheiden we ons echt mee. Andere kantoren worden gebeld door de klant met een probleem en gaan dan pas nadenken over wat daar mee moet gebeuren. Doordat wij de data nauwgezet volgen zien we het probleem al aankomen voordat de klant het zelf ziet. Dat biedt heel veel mogelijkheden. De software om nagenoeg realtime data te gebruiken is er, maar veel accountantskantoren maken er nog geen gebruik van. Terwijl financiële data de brandstof van je bedrijf is. Dat is het allerbelangrijkste, daar kun je op sturen. Daardoor gaan ondernemers beter ondernemen en worden er voor ons als kantoor heel veel kansen gecreëerd om ondernemers daarin bij te staan.’