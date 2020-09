EY boekt wereldwijd 4% groei

De wereldwijde omzet van EY is in het boekjaar 2019/2020 gegroeid tot 37,2 miljard dollar, 4% meer dan het jaar ervoor.

Als onderdeel van het grotere NextWave-programma zijn er twee vernieuwde bedrijfsonderdelen geïntroduceerd: Strategy and Transactions (voorheen Transaction Advisory Services) en Consulting (voorheen Advisory). In de eerste tak is de expertise op het gebied van advisering over strategie gebundeld. Bij Consulting is meer plaats ingeruimd voor ondersteuning van bedrijven in de (technologische) transformatie. Komend jaar wil EY anderhalf miljard dollar investeren, onder meer in auditkwaliteit en technologische oplossingen.

Meeste groei in Tax

De groei zat in alle bedrijfsonderdelen, met de Tax-tak als grootste groeier (5,1%). Regionaal gezien deed vooral Oost-Azië het goed met een plus van 8,2%. Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India vormen een gezamenlijke regio en daar ging de omzet 3,4% omhoog. EY telt nu een kleine 299.000 medewerkers, ruim 5% meer dan in het vorige boekjaar. Er werden 600 nieuwe partners benoemd uit eigen stal, 462 partners kwamen van buiten.

Bron: EY