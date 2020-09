Accountant onder vuur om miljoenenschuld bij Friese sociale werkvoorziening

Bij een aantal Friese gemeenten klinkt flinke kritiek op de accountant die de afgelopen jaren de cijfers van sociale werkvoorziening Empatec heeft gecontroleerd. Empatec, een samenwerkingsverband met 1100 medewerkers van de gemeenten Waadhoeke, De Fryske Marren, Terschelling, Vlieland, Harlingen en Súdwest-Fryslân, kampt met een flinke schuldenlast van 8,3 miljoen euro.

Dat bleek deze zomer uit een onderzoek van KokxDeVoogd dat in opdracht van de gemeenten werd uitgevoerd, meldt Omrop Fryslân. Volgens de onderzoekers hebben de gemeenten en Empatec steken laten vallen wat controle en inhuur van deskundigen betreft. Het bleek dat het commercieel geëxploiteerde Empatec NV een schuld van 8,3 miljoen euro heeft opgebouwd bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Empatec, die wordt bekostigd door de gemeenten. Tekorten in de NV werden gefinancierd door de GR en als vordering van de een op de ander verwerkt in de boeken.

Kritiek op accountant

Veel van de raadsleden die volgens KokxDeVoogd hun werk niet hebben gedaan wijzen nu vooral naar de accountant, bleek volgens Omrop Fryslân deze week tijdens een eerste bijeenkomst over de kwestie:

‘Johan Feenstra had als fractievoorzitter van de PvdA in Súdwest-Fryslân met name vragen over de boekhoudkundige fouten die gemaakt zijn. Er is geen reportage van de accountant geweest over de vordering. Volgens woordvoerder Sietse Groustra van gemeente Waadhoeke komt dit door een wisseling van accountant. Er heeft dus enige tijd geen accountant toezicht gehouden. Omdat het een vordering genoemd werd, bleef het bij de accountant onder de radar. Theunis de Vries van het CDA in Súdwest-Fryslân stipte aan dat het om een vordering van meer dan de helft van het balanstotaal ging. Volgens hem is het lastig voor te stellen dat een accountant dat nooit gezien heeft. De woordvoerder van de gemeenten wees daarop naar de onderzoeksresultaten die nog moeten volgen. Dat de conclusies voor reken van onderzoekers komen, vindt De Vries echter te mager.’

Ook bij het verschijnen van het rapport van KokxDeVoogd in juni wees PvdA-raadslid Marianne Poelman van Súdwest-Fryslân al met een beschuldigende vinger naar de accountant. ‘De accountant heeft ook niet opgemerkt dat er wat aan de hand was.’

Bron: Omrop Fryslân