Den Haag hoeft beslag op huizen en Porsche frauderende controller niet op te heffen

De gemeente Den Haag hoeft het beslag dat het heeft gelegd op twee huizen, de bankrekeningen en een Porsche van een frauderende controller niet op te heffen. Dat heeft de Rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding dat door de ontslagen controller en zijn echtgenote was aangespannen.

De ambtenaar werd eerder dit jaar ontslagen nadat uitkwam dat hij voor 1,7 miljoen euro had gefraudeerd. Zes jaar lang kon hij ongestoord 58 facturen vervalsen en op die manier geld van de gemeente binnenharken. Nadat de fraude op het stadhuis werd opgemerkt is uitgebreid onderzoek uitgevoerd door bedrijfsrechercheur Hoffman en aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. De man werd op staande voet ontslagen, de rechter stemde daarmee in.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:9165

Beslag op villa en Porsche

De gemeente Den Haag legde bovendien beslag op twee (dure) woningen, de bankrekeningen en een Porsche van de ontslagen controller. Bij de huizen zou het gaan om een villa aan het water in Ypenburg en een appartement in hartje Schilderswijk.Als het tot een strafrechtelijke veroordeling komt hoopt de gemeente zo het miljoenenbedrag deels terug te halen. Naar nu blijkt heeft de controller bij de Rechtbank Den Haag via een kort geding geprobeerd die beslagen op te laten heffen.

‘Geslachtofferd’

De ontslagen ambtenaar voerde onder andere aan dat de fraude hem niet verwijtbaar is omdat zijn manier van werken een vaste praktijk zou zijn binnen de gemeente. Als ‘onbeduidende medewerker’ zou hij worden geslachtofferd om deze binnen de gemeente gangbare praktijk te verdoezelen. Daarbij stelde hij de hem verweten actieve frauduleuze betrokkenheid bij het indienen en betaalbaar stellen van valse facturen niet te hebben erkend.

Uitvoerig rapport

De Rechtbank Den Haag ziet echter geen aanleiding om de conservatoire beslagen op te heffen. De stelling van de ontslagen controller dat voor de bewuste 58 facturen wel werkzaamheden zijn verricht en dus door de gemeente geen schade is geleden is in het licht van het uitvoerige rapport van Hoffman niet deugdelijk onderbouwd, oordeelt de rechter. Dit betekent dat opheffing van de ten laste gelegde conservatoire beslagen niet aan de orde is.

Betoog weinig geloofwaardig

Daarbij neemt de voorzieningenrechter mede in aanmerking dat de man eerder tijdens een gesprek ten overstaan van medewerkers van Hoffman heeft erkend dat hij wist dat bepaalde gefactureerde werkzaamheden niet daadwerkelijk zijn verricht. Met de gemeente is de voorzieningenrechter van oordeel dat het betoog van de ontslagen controller ‘dat hij dergelijke uitlatingen tijdens dat gesprek niet heeft gedaan dan wel dat hij toen onder druk is gezet om deze uitlatingen te doen, iedere onderbouwing ontbeert en derhalve voorshands weinig geloofwaardig is.’