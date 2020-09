Hoekstra wil uitvoering toezicht op niet-OOB’s per 2022 naar AFM, forse kritiek SRA

Minister Hoekstra van Financiën gaat voorlopig uit van een scenario waarin de AFM de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-accountants per 1 januari 2022 overneemt van NBA en SRA. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over de toezichtkosten van de AFM. Het jaar 2021 wordt een overgangsjaar waarin de AFM voorbereidingen treft voor het uitvoeren van de nieuwe toezichttaken, schrijft de minister. De AFM neemt in dit scenario aan de hand van een ingroeipad het toezicht op het niet-OOB-segment feitelijk over van NBA en SRA voor wat betreft naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties, waaronder de kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit van wettelijke controles.

Intensivering OOB-toezicht

Een ander punt waarop nog besluitvorming plaats moet vinden is – zo schrijft minister Hoekstra – de intensivering van het OOB-toezicht, door vaker onderzoek uit te voeren en daarbij meer wettelijke controles te betrekken. ‘In zijn reactie op het rapport van de Cta schreef het kabinet dat het welwillend staat tegenover een intensivering van het toezicht. Ik ben met de AFM in gesprek over welke mate van intensivering haalbaar is, welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn en op welke termijn. Begin 2021 zal ik uw Kamer informeren over de uitkomst daarvan. Met een intensivering van het oob-toezicht zal het kostenkader, afhankelijk van de mate van intensivering, stijgen. Afhankelijk van deze en andere besluiten zal het kostenkader in een later stadium mogelijk nog worden aangepast, zodat de AFM beschikt over voldoende financiële ruimte om zijn nieuwe taken uit te voeren. Ik heb met de AFM afgesproken om dit goed te monitoren.’

‘Ontwrichtend voor het MKB’

De minister meldt in de brief dat hij de komende tijd samenwerkt met AFM, NBA en SRA aan de vormgeving van het nieuwe stelsel van toezicht op de niet-OOB’s, maar de SRA heeft zich ondertussen de eerder dit jaar aangekondigde takenoverdracht gekeerd. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de netwerkorganisatie het onderbrengen van de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-accountants bij de AFM ontwrichtend voor het MKB, meldt het FD. Het toezicht gaat volgens de SRA op die manier fors meer tijd en geld kosten en MKB-ondernemers draaien daarvoor op. Bovendien is het straks nog moeilijker om een geschikte accountant vinden omdat wettelijke controles dan te weinig opleveren voor accountants, verwacht de belangenvereniging. Meer dan de helft van de 274 accountantskantoren met een Wta-vergunning overweegt de vergunning in te leveren, schrijft de SRA. Kantoren zouden niet alleen te maken krijgen met hogere toezichtkosten, maar ook met meer bureaucratische rompslomp en bestuursrechtelijke sancties.

Rekening doorgeschoven & ondemocratisch besluit?

In de Kamerbrief ‘Kostenkader AFM 2021-2024’ meldt minister Hoekstra dat hij met de AFM heeft afgesproken dat de maximale kosten voor het uitvoeren van het toezicht op de niet-OOB’s in 2021 € 1,5 mln. bedragen en toenemen tot € 5,1 mln. in 2024. De uiteindelijke bedragen kunnen volgens de minister echter nog wijzigen, ‘aangezien de daadwerkelijke kosten die de AFM zal gaan maken afhankelijk zijn van de definitieve besluitvorming ten aanzien van de precieze uitwerking van onder meer de toezichtmethodiek in het nieuwe stelsel van toezicht.’ Daarover staat op 28 september een algemeen overleg over de accountancy op de Tweede Kameragenda.

Die extra kosten voor het toezicht zullen grotendeels worden doorgeschoven naar de klanten van de accountants, verwacht SRA-voorzitter Jan Zweekhorst. In combinatie met een eerder aangekondigde reguliere kostenverhoging van het toezicht (+14%) kan de lastenverzwaring per kantoor oplopen tot meer dan 40%, schat hij in. Zweekhorst lijkt er vanuit te gaan dat de kostenstijging al een beklonken zaak is en vindt dat de AFM ‘voor de muziek uitloopt’ door nu al voor te sorteren op ‘een eenzijdig scenario’ met een structurele lastenverzwaring van €5,1 mln voor accountantskantoren. ‘En dat terwijl de Kamer hierover nog niets heeft besloten. Dat is ondemocratisch’, stelt Zweekhorst in het FD. De SRA-voorzitter denkt dat andere oplossingen mogelijk zijn, zoals het inhuren van toetsers van de SRA door de AFM.

Kostenkader AFM 2021-2024

