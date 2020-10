NBA consulteert meer generieke variant van standaard 4415N

De NBA consulteert de concept-standaard 4416N ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19-gerelateerde subsidieregeling’. De consultatietermijn is kort: die loopt tot aanstaande maandag.

De reden dat de reactietermijn maar tot maandag 5 oktober loopt, is dat het gaat om een standaard die is afgeleid uit de concept Standaard 4415N die tot vorige week is geconsulteerd en er maar één consultatievraag is.

Vergelijkbaar met NOW-opdracht

De NBA heeft overlegd met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren bij de verantwoording in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Voor niet-controleplichtige ondernemingen is er behoefte aan een aan assurance verwante opdracht die vergelijkbaar is met een dergelijke opdracht die geldt in het kader van de NOW.

Meer generiek

Daarom is er een concept ontwikkeld van een standaard die dat mogelijk moet maken. ‘Deze standaard is een generalisering van het concept van Standaard 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant. Zoals uit de titel van Standaard 4416N blijkt is deze standaard meer generiek van opzet, maar geldt zij alleen voor Covid-19-gerelateerde subsidies.’ Of er op termijn behoefte is aan een dergelijke standaard die voor meer subsidies toepasbaar is, wil het Adviescollege Beroepsreglementering pas later bekijken.

De consultatievraag luidt: ‘Zijn er aanvullende opmerkingen te maken bij het concept van Standaard 4416N die niet reeds gemaakt zijn in het kader van de consultatie van Standaard 4415N?’ Opmerkingen die gemaakt zijn in het kader van de afgesloten consultatie van het concept van Standaard 4415N worden ook geacht betrekking te hebben op het concept van Standaard 4416N.

Reacties kunnen tot maandag 10 uur in Word worden gestuurd aan consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Kijk hier voor de consultatiedocumenten