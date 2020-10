Startsalaris Finance & Control (HBO) in top 10

De arbeidsmarktkansen van afgestudeerde HBO’ers in finance & control is nog altijd goed. Met een aanvangssalaris van € 2600 zijn de verdiensten bovengemiddeld goed.

HBO Keuzegids

Dit blijkt uit de nieuwe HBO Keuzegids, de gids die toekomstige studenten moet helpen met het kiezen van de juiste studie. Wie het om het hoogste aanvangssalaris te doen is, kan het beste kiezen voor de studie Elektrotechniek. Afgestudeerden verdienen met gemiddeld € 2827 bruto het meest per maand. Andere grootverdieners zijn Voertuigentechniek (€ 2817), Hbo-ICT (€ 2774) en Werktuigbouwkunde (€ 2767). Het minst verdien je met een een studie muziek (€ 1773), Logopedie (€ 1879) en de kunstacademie (€ 1902). Finance & control staat met gemiddeld € 2.600 op de negende plaats. Het aanvangssalaris van studenten daalde van sinds 2007 maar zit sinds 2013, het dieptepunt van de vorige crisis weer in de lift.