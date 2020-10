35% ondernemers krijgt geen steun van bank, helft vindt bank ‘geen partner’

Uit onderzoek van ondernemersvereniging ONL en Stichting MKB Financiering, blijkt dat 35 procent van deze ondernemers van de bank nul op rekest krijgen als ze daar aankloppen voor financiële steun.

‘Financiering loopt goed door’

Dit is opvallend omdat de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken eind mei nog liet weten dat de financiering van bedrijven ‘goed doorliep’. De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis was toen opgelopen tot 12,8 miljard euro. Banken hadden eind mei 144 duizend ondernemers meer financiële ruimte gegeven door bijvoorbeeld hun kredietruimte te vergroten, uitstel van aflossing en garantstellingen. Ruim een derde van de bedrijven ervaart dit echter anders, zo blijkt uit de peiling van ONL.

Liquiditeitsproblemen

Uit de wekelijkse vragenlijst van ONL blijkt ook dat 51% van de deelnemende ondernemers nu liquiditeitsproblemen heeft of daar binnenkort mee te maken denkt te krijgen. In juni was dit 54% van de ondernemers. Meer dan de helft van de ondernemers die de vragen beantwoordden hebben niet het gevoel dat hun bank naast hen staat als partner bij dit probleem. ONL vindt het belangrijk dat ondernemers niet alleen terecht kunnen bij hun kredietverstrekker voor het stellen van vragen, maar ook terecht kunnen voor een gedegen advies.

Niet ingericht op MKB

Voor de coronacrisis waren de banken ook al terughoudend met het financieren van bedrijven met liquiditeitsproblemen, zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Finaciering, op BRN Nieuwsradio. ‘Het is niet per se dat banken dat niet willen, maar ze zijn ook niet meer echt ingericht op het ondersteunen van het mkb; persoonlijk contact is natuurlijk een stuk lastiger geworden, terwijl die financiering wel nodig is.’ Zeker met dat derde steunpakket wordt pijnlijk zichtbaar dat herfinanciering en herstructurering van veel bedrijven keihard nodig is, meent Kleverlaan. ‘Een kwart van de bedrijven geeft aan dat ze het komende kwartaal echt in de financiële problemen komen.’ Het merendeel van die bedrijven was voorheen levensvatbaar, benadrukt hij. ‘Er zijn heel veel andere financiers in de markt die hier veel beter op toegerust zijn. Maar de meeste ondernemers weten die eigenlijk nog niet te vinden.’

