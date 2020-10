Financial Times: ‘KPMG verzweeg eigen rol in Wirecard-fraude’

Volgens de Financial Times heeft KPMG een dubbele rol gespeeld bij Wirecard. Het kantoor ontdekte niet alleen het boekhoudschandaal, maar was ook controlerend accountant van een fonds dat mogelijk is gebruikt om geld weg te sluizen.

Kritiek op EY

In een onderzoeksrapport meldde KMPG eerder dit jaar dat bijna 2 miljard euro van Wirecard niet getraceerd kon worden. Huisaccountant EY had de miljarden aan gebakken lucht niet opgemerkt en kreeg er in het rapport van KPMG behoorlijk van langs. Zo had EY niet gezien dat ‘hooggeplaatste managers van Wirecard’ in het geheim belangen hadden in een beleggingsvehikel op Mauritius, aldus KPMG. Dit fonds, Emerging Market Investment Fund 1A (EMIF 1A), verkocht drie Indiase bedrijven aan Wirecard voor 340 miljoen euro. Dat gebeurde in 2015, enkele weken nadat EMIF de bedrijven zelf voor een fractie van dat bedrag had gekocht. KPMG vermoedt dat via deze doorverkoopactie geld van Wirecard is verduisterd. Het lijkt daarop omdat de waarde van de Indiase bedrijven in korte tijd hard steeg. Dat gebeurde deels op basis van winsten die in de toekomst gehaald zouden worden.

Accountant van EMIF 1A

Journalisten van de Financial Times hebben nu achterhaald wie de accountant was van EMIF 1A. Dit was KMPG, blijkt uit een geheim gebleven toevoeging aan het onderzoeksrapport over Wirecard. Bovendien adviseerde KPMG bij de omstreden verkoop. Een van de betrokken KPMG-partners ging daarna zelfs werken voor EMIF 1A, blijkt uit documenten die de krant inzag. De accountant wil niet ingaan op het verhaal. Bronnen van de FT zeggen dat de rol van het bedrijf niet genoemd is, omdat die ‘niet relevant’ was. Diezelfde bronnen wijzen er ook op dat het onderzoek door een andere afdeling is gedaan, en dat die geen toegang had tot het accountantsverslag van EMIF 1A.