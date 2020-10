GBNED publiceert Gids Salaris- en HRM-software 2020/2021

Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht.

Met de “Gids Salaris- en HRM-software” biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software, te weten:

Zelfstandige salarissoftware;

Geïntegreerde salaris- en HRM-software;

Zelfstandige HRM-software;

Toepassingen die zich richten op slechts een of enkele aspecten, zoals verzuimregistratie of Competentiemanagement.

In de gids wordt ditmaal specifiek aandacht besteed aan gegevensuitwisseling tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Het gaat dan om de volgende functionaliteiten:

Uitwisseling loonjournaalpost; gericht op het boeken van de uitbetaling van de periodieke lonen in de boekhouding en afdracht van loonbelasting en andere premies.

Uitwisseling loonverdeelstaat; voor een verdeling van de (bruto)loonkosten, al dan niet uitgesplitst naar meerdere boekingsdimensies, zoals bijvoorbeeld kostenplaatsen.

Uitwisseling werkkosten; voor het bepalen van een eventuele heffing in het kader van de Werkkostenregeling (WKR).

Gebruik van RGS-codes; het uniforme ReferentieGrootboekschema (RGS) hanteren voor het uitwisselen van loonjournaalposten en werkkosten.

Gebruik van API-techniek bij koppeling; zodat gegevens tussen salaris- en boekhoudsoftware automatisch uitgewisseld worden.

Naast salarissoftware is in de gids ook uitgebreid aandacht voor HRM-software om een uitgebreide personeelsadministratie te voeren of alleen enkele aspecten daarvan, zoals verzuimregistratie en personeelsplanning. Tot slot wordt specifieke software genoemd voor data-analyse en voor een koppeling van salarissoftware naar pensioenadministraties.

De Gids Salaris- en HRM-software 2020/2021 is gratis op te vragen.