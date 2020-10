PwC maakte foutje bij cijfers Adyen

Na correctie van een rekenfoutje van accountant PwC groeit Adyen nog harder dan daarvoor. De betaaldienstverlener presenteerde 28 oktober zijn derdekwartaalcijfers.

Hogere winst

‘We have identified an accounting error that has resulted in an understatement of our net revenue, EBITDA, and EBITDA margin figures and the related impact on tax and net income since 2018.’ Dat schrijft Adyen op pagina 6 van het 8 pagina’s tellende document. Die accountant is PwC. Na correctie van de fout blijkt het resultaat enkele procenten hoger uit te vallen. Ook werd er in de afgelopen jaren meer winst gemaakt dan aanvankelijk gerapporteerd. Adyen meldt niet of de rekenfout nog consequenties heeft voor PwC.

Ebay

In het derde kwartaal van dit jaar nam het transactievolume bij Adyen met meer dan een kwart toe, tot €77 mrd. De omzet groeide met gelijke tred. Vooral bij fysieke winkels was het herstel sterk. In het derde kwartaal werd er net zoveel omgezet als in dezelfde periode een jaar eerder. Dat veel winkels nog altijd op halve capaciteit draaien, deed daar niets aan af. Veel van de verloren omzet werd opgevangen door onlinebestellingen. In juni 2018 werd Ebay klant bij Adyen. Dat is nu terug te zien in sterk gestegen transactiestroom van Adyen.

Business as usual

Bij het Amsterdamse bedrijf is het business as usual, schrijft Ad­yen in zijn nabeurs gepubliceerde kwartaalresultaat. Projecten die rond maart tijdelijk werden geparkeerd, werden in het derde kwartaal alsnog gerealiseerd. Daarmee is het corona-effect dat in het eerste halfjaar van 2020 optrad, tenietgedaan. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal verwerkte transacties voor het eerst in het bestaan van het bedrijf. Onder normale omstandigheden rapporteert het betaalbedrijf slechts eens per halfjaar. Sinds de uitbraak van het coronavirus geeft de betaaldienstverlener elk kwartaal een update van de ontwikkelingen. Dat vrijwel het hele bedrijf thuiswerkt heeft geen invloed op de ­toename van het personeelsbestand. Tussen juli en eind september werden er 191 nieuwe medewerkers aangenomen. Het totale aantal medewerkers is hiermee nu 1639.

Download hier de trading update van Adyen.