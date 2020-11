Ondernemers willen meer steun voor zwaar getroffen bedrijven

Wees ruimhartiger voor ondernemers in de sectoren die het zwaarst worden getroffen door het coronavirus en de maatregelen daartegen. Die oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW aan de Tweede Kamer en het kabinet voorafgaand aan het debat vandaag over de extra steunmaatregelen die vorige week zijn bekendgemaakt. Volgens de ondernemersorganisaties is een tandje extra nodig om ondernemers de winter door te helpen. ‘We vonden het al aan de magere kant, maar dat geldt helemaal als vanavond de gedeeltelijke lockdown wordt verlengd en er een aanscherping van de maatregelen komt.’

Steun snel uitkeren

Vanwege de al geldende beperkingen en de aanscherpingen die vanavond mogelijk volgen, zijn vier zaken in elk geval nodig, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zo moet er een steviger tegemoetkoming van de vaste lasten komen voor gesloten sectoren (horeca) en moet de steun aan ondernemers in de evenementenbranche en cultuur snel worden uitgekeerd en geïntensiveerd. Omdat er op het terrein van reizen waarschijnlijk nog verdere beperkingen komen, moet er nu echt met spoed een voucherbank worden opgezet. Die kan voorkomen dat reisorganisaties in de financiële problemen komen doordat consumenten massaal hun geld terugvragen.

Kosten tijdelijke krachten lopen op

Tot slot pleiten de organisaties ervoor de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten voorlopig een jaar buitenspel te zetten. Voor het toenemend aantal ondernemers dat tijdelijke krachten moet inhuren om eigen medewerkers in thuisquarantaine te vervangen, lopen de kosten enorm op.

Komende tijd slim benutten

Volgens de ondernemersorganisaties moet de komende tijd slim worden benut om na te gaan wat wel kan. Daarom werken ze met verschillende branches, zoals Koninklijke Horeca Nederland, om te beproeven hoe bijvoorbeeld bepaalde horecagelegenheden straks toch weer veilig open kunnen. ‘We moeten alles op alles zetten om tot een slimmer pakket aan maatregelen te komen dan steeds weer de deuren dicht te gooien. Er is veel meer maatwerk nodig.’