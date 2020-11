Smeergeld niet, buitenlandse boetes nog wel aftrekbaar in Zwitserland

Wie nog smeergeld wil aftrekken in Zwitserland moet snel zijn. Na 2021 kan dat niet meer. Hetzelfde geldt voor de financieringskosten van criminele activiteiten en teruggevorderd crimineel geld.

OESO

Het bergland voldoet met deze de nieuwe regels aan de Oeso-richtlijnen voor het tegengaan van witwaspraktijken. Van harte gaat het allemaal niet. Nadat Zwitserland begin deze eeuw onder druk de aftrekbaarheid van smeergeld aan ambtenaren had geschrapt, vonden veel politieke partijen dat het land zijn fiscale wetgeving genoeg had aangepast aan de wensen van de buitenwereld. Boetes die Zwitserse bedrijven in het buitenland betalen blijven wel aftrekbaar, maar alleen ‘in uitzonderlijke gevallen, als de boete haaks staat op Zwitsers beleid, of als een bedrijf kan laten zien dat het alles heeft gedaan om zich aan de wet te houden’, aldus de Zwitserse regering.