PwC en André Rieu twijfelen over voortbestaan Rieu-concern

Zowel controlerend accountant PwC als muzikant André Rieu twijfelen sterk aan het voortbestaan van Rieus’ business. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van André Rieu Productions. In de controleverklaring bij de jaarrekening geeft PwC aan dat er een onzekerheid van materieel belang is omtrent de continuïteit van het miljoenenconcern.

Vanwege Corona heeft de wereldwijd populaire Rieu sinds maart geen concerten meer kunnen geven en is de omzet zo goed als volledig weggevallen. ‘Er is onzekerheid over het moment in de tijd waarop wij onze corebusiness weer kunnen oppakken op een manier die winstgevend is’, schrijft het concern in het jaarverslag. ‘Als gevolg daarvan is er ook materiële onzekerheid over de financiële mogelijkheden, ons bedrijf in de toekomst te blijven continueren. Concerten met publiek in aantallen zoals voor ons nodig zijn om tenminste break-even te zijn, zullen niet overal mogelijk zijn in de komende jaren, afhankelijk van de mate van opleving van het Coronavirus, de beschikbaarheid van een of meerdere vaccins en een goede behandelmethode. Allemaal factoren waarover op dit moment eveneens grote onzekerheid is.’

En dat terwijl de immens populaire Limburger het voor Corona juist uitstekende deed. In 2019 kwam de omzet uit op €59 miljoen, tegen €55 miljoen een jaar eerder. De winst steeg van €11,8 naar €12,2 miljoen.

Bezuinigingen

Het concern van Rieu geeft aan bezuinigingsmaatregelen te hebben getroffen ‘om het bedrijf zo lang mogelijk de gelegenheid te geven de draad weer op te pakken als de tijd daarvoor rijp is. Ook maken we gebruik van de opvolgende N0W regelingen teneinde de loonkosten van ons arbeidsintensieve bedrijf te beperken, ontslagen te vermijden en een organisatie te behouden die in staat is verder te gaan als het moment daarvoor is gekomen. Desalniettemin zullen we ons aantal FTE’s zien afnemen in de komende maanden en zal er geen inflatiecorrectie plaatsvinden van de lonen.’

Liquiditeitspositie verslechterd

Als gevolg van de huidige situatie verslechtert de liquiditeitspositie, schrijft het concern. ‘Wij onderzoeken mogelijkheden om onze liquiditeitspositie te versterken om ook in de tweede helft van 2020 nog aan al onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Vanwege deze onzekerheid is continuïteit van onze organisatie geen vanzelfsprekendheid.’

Significante onzekerheden

‘De conclusie is dat er voor onze sector op dit moment significante onzekerheden zijn, waarop wij als bedrijf weinig invloed kunnen uitoefenen’, concludeert Rieu verder. ‘Het voortbestaan van de onderneming is afhankelijk van het moment waarop wij weer concerten kunnen geven met een normale bezetting (pré Covid-19). Door deze onzekerheid is het op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk in te schatten wat de invloed en gevolgen van het Coronavirus zullen zijn op de continuïteit. Deze omstandigheden geven aan dat er sprake is van onzekerheid van materieel belang, op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de mogelijkheid als onderneming onze continuïteit te handhaven.’

Gebeurtenissen na balansdatum

Rieu en zijn bedrijf geven bij het onderdeel ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening aan er rekening mee te houden dat in 2020 en het eerste halfjaar van 2021 geen enkel concert meer gespeeld kan worden. ‘Garanties voor de periode die daarna komt, zijn er niet. Deze omstandigheden zullen in 2020 tot een operationeel verlies leiden, en uitgaand van het slechtste scenario voor 2021 zal dit verlies in 2021 aanzienlijk hoger zijn.’