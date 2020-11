Transfers kosten Ajax NOW-steun

Ajax gaat de NOW 2-steun van afgelopen zomer (deels) terugstorten. De omzet van de voetbalclub daalde toch minder dan 20% doordat spelers voor miljoenen zijn verkocht.

Onder de NOW 2-regeling heeft Ajax voor € 4 miljoen noodsteun ontvangen. In de overgang naar het nieuwe voetbalseizoen streek de club echter het ronde bedrag van € 100 miljoen op voor de transfers van spelers Hakim Ziyech (€ 40 miljoen, naar Chelsea), Donny van de Beek (39 miljoen, naar Manchester United) en Sergiño Dest (€ 21 miljoen, naar Barcelona). Daarmee is de omzetdaling op minder dan 20% uitgekomen. Financieel directeur Susan Lenderink meldde de terugbetaling vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering. Daarbij werd wel aangegeven dat het exacte bedrag dat wordt teruggestort, nog onduidelijk is.

Bonussen mochten

Eerder ontstond ophef over de steun omdat algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars in september vorig jaar samen 4,5 ton bonus kregen omdat de club zich had gekwalificeerd voor de Champions League. Die bonus was toegestaan omdat de club een gebroken boekjaar heeft. Volgens de NOW-voorwaarden mogen bedrijven die overheidssteun krijgen, geen bonus geven. Maar de Ajax-bonussen werden goedgekeurd door controlerend accountant Deloitte. Het boekjaar loopt van 1 juli tot 1 juli en onder de NOW geldt een bonus- en dividendverbod voor de periode juni, juli, augustus en september 2020.

Het UWV moest nog controleren of Ajax aan alle voorwaarden had voldaan, maar die controle is nu overbodig.

Bron: de Volkskrant