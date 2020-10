NOW en bonussen? Volgens Ajax (en Deloitte) mag dat

Voetbalclub Ajax ontving 4 miljoen NOW-subsidie. Het jaarverslag meldt dat de directie voor tonnen aan bonussen heeft gekregen. Mag dit? Ja, zegt Ajax, want de club heeft een gebroken boekjaar.

Rients Abma

Op maandag 5 oktober 2020 twitterde Rients Abma, directeur van beleggersbelangenvereniging Eumedion: ‘Ajax heeft voor 4,5 miljoen euro beroep gedaan op staatssteun via de NOW-regeling (inclusief NOW2), maar kent over boekjaar 2019/20 toch gewoon bonussen toe aan verschillende directeuren. Het is de vraag of dit niet strijdig is met geest en letter van de NOW2-regeling.’

Dit mag, zegt Deloitte

De NOW-regel verbiedt bedrijven die overheidssteun ontvangen om bonussen uit te keren aan de top. Voetbalclubs Ajax deed voor 4 miljoen euro een beroep op NOW 2.0. Desondanks kreeg algemeen directeur Edwin van der Sar in september 2019 een bonus van €200.000, technisch directeur Marc Overmars ontving €250.000. Ook commercieel directeur Menno Geelen ontving een bonus. Accountant Deloitte heeft zijn goedkeuring aan de beloningen gegeven. Deze bonussen zijn toegestaan, zegt de voetbalclub daarom.

Sportieve doelstellingen

Ajax vroeg deze zomer €4 mln noodsteun aan met een beroep op NOW 2.0, de loonsubsidieregeling voor ondernemers die vanwege corona omzetverlies lijden. Uit het jaarverslag, dat eind september werd gepubliceerd, blijkt nu dat de club een bonus ‘voor sportieve doelstellingen’ heeft uitgekeerd aan de directie. ‘De bonus is toegekend vanwege het kwalificeren voor de Champions League in augustus 2019 en is in september 2019 uitgekeerd’, legt president-commissaris Leen Meijaard uit in het Financieele Dagblad. De raad van commissarissen heeft er onderling uitgebreid over gesproken, er advocaten over geraadpleegd en controlerend accountant Deloitte heeft ook zijn (goedkeurend) oordeel gegeven. Ajax maakte over het boekjaar 2019-2020 een nettowinst van €20,7 mln. Dat goede resultaat was uitsluitend te danken aan de verkoop van spelers. Operationeel eindigde de club €3,1 mln in het rood.

Gebroken boekjaar

Ajax kent een gebroken boekjaar dat van juli tot juli loopt. De NOW-regeling voorziet voor gebroken boekjaren – zo blijkt uit de wettekst – voor een bonus- en dividendverbod voor de periode juni, juli, augustus en september 2020. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat de komende maanden voor alle aanvragers, ook Ajax, zal worden vastgesteld of aan alle voorwaarden voor NOW-subsidie is voldaan. Dit zal worden gedaan door het UWV.

‘Tsunami’

In het betaalde voetbal hebben 8 tot 10 clubs ondertussen overheidssteun nodig. Volgens directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV komt er een tsunami aan. Het lijkt nu nog mee te vallen omdat supporters en sponsoren dit seizoen zeer loyaal naar hun club toe waren. ‘Iedereen heeft deze zomer seizoenkaarten en sponsorcontracten verlengd, ook Fox betaalt keurig netjes de mediavergoedingen. Maar voetbal is wel een sport die leeft bij de gratie van publiek. De gemiddelde Nederlandse club is voor vijftig tot zestig procent van zijn inkomsten afhankelijk van het stadionbezoek. Dat kan nu niet, als dat te lang duurt, gaan de problemen groeien. De meeste clubs werken met begrotingen die er vanuit gingen dat ze vanaf januari weer met vol publiek spelen. Er komt een tsunami aan. Voor dit seizoen gaat het om acht tot tien clubs, maar als het langer duurt dan is het vooral in het volgende seizoen dat de problemen zich opstapelen.’

Bron: FD, NOS