Deurwaarder Flanderijn wil ‘maatschappelijk betrokken’ incasseren

Flanderijn certificeert zich als eerste gerechtsdeurwaarder voor de SRCM-norm. Hiermee toont het bedrijf aan op een maatschappelijk betrokken manier te incasseren. Opdrachtgevers vragen daar steeds vaker om.

Nieuwe norm

Organisaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan alleen als de partijen waarmee zij samenwerken dat ook doen. Zo ook hun incassopartners. Veel gerechtsdeurwaarderskantoren besteden aandacht aan MVO, maar missen een concreet kader. De nieuwe SRCM-norm geeft zo’n kader en omschrijft waaraan een maatschappelijk betrokken incassotraject moet voldoen.

Oplossing voor beide partijen

Stichting SRCM stelde de norm in 2019 vast. Het belangrijkste uitgangspunt van de norm is het vinden van een oplossing voor beide partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering. Om dit te realiseren start de norm vanuit een viertal beginselen: openheid en transparantie, gepaste zorgvuldigheid, Social Responsible Credit Management en afleggen van verantwoording. Het verkrijgen van de certificering bestaat uit het behalen van een startkwalificatie gevolgd door een certificeringsaudit. Een onafhankelijke Raad voor Certificering besluit tot het toekennen van het certificaat.

18 deurwaarders

Momenteel doorlopen achttien gerechtsdeurwaarderskantoren het certificeringstraject voor de SRCM-norm. Flanderijn is de eerste organisatie die het traject heeft afgerond en aan alle toetsingsvereisten voldoet. Na het behalen van de certificering is het een kwestie van continu verbeteren, verslag doen, een tweejaarlijkse audit én meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Simpelweg voldoen aan een handjevol eisen is dus niet voldoende: maatschappelijk betrokken incasseren is een ongoing proces dat tot uiting moet komen in alle facetten van de dienstverlening van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit vraagt telkens weer om het vinden van passende oplossingen en innovatie.