Almere sluit notariskantoor vanwege ondermijnende activiteiten

Burgemeester Weerwind van Almere heeft besloten om een notariskantoor in zijn gemeente zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit het notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. De beslissing is genomen in afstemming met politie en Openbaar Ministerie, meldt de gemeente woensdag in een verklaring. Het is voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op deze manier wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Notariskantoor zou criminelen faciliteren

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie zwaarwegende informatie dat het notariskantoor criminelen faciliteert in hun activiteiten en dat er sprake is van een gevaar voor en een ernstige verstoring van de openbare orde, meldt de gemeente.

APV

Op grond van de APV van Almere is de burgemeester bevoegd een voor het publiek openstaand gebouw in het belang van de openbare orde voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk te sluiten. Doel van de tijdelijke sluiting is om de openbare orde te laten herstellen en de loop naar het pand voor criminele activiteiten eruit te halen en daarmee herhaling te voorkomen.

In het Actieplan Veiligheid 2019-2022 is opgenomen dat de gemeente Almere de komende jaren extra investeert in het voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de aanpak wordt nauw samengewerkt met onder andere politie en Openbaar Ministerie.