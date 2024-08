‘Driekwart notarissen meldt nevenfuncties niet volledig’

Bijna driekwart van de notarissen van de tien grootste notariskantoren in Nederland maakt niet al zijn nevenfuncties openbaar. Dit is al decennialang verplicht. NRC zocht in de Kamer van Koophandel de bestuursfuncties van alle 74 notarissen die bij deze kantoren zijn aangesloten. 53 van hen deden geen volledige opgave van deze nevenfuncties in het Register Notariaat, waar zij iedere nevenfunctie direct behoren te melden.

Eigen holding

Het gros van de fouten rond de meldplicht die NRC vond, betreffen het niet melden van het bestuur van de eigen holding. Daarnaast worden bestuursfuncties bij onder meer investerings- en beleggingsvehikels, vve’s, goede doelen en de Rotary niet gemeld.

Extra pikant is dat drie notarissen die nevenfuncties verzuimden te melden een functie hebben als tuchtrechter en in die rol juist moeten oordelen over de naleving van wet- en regelgeving door hun collega-notarissen. Twee van de drie notarissen zijn tuchtrechter bij de kamer voor het notariaat. De derde was dat in het verleden ook, en is sinds twee jaar raadsheer-plaatsvervanger bij de Notariskamer van het Amsterdamse gerechtshof: de hoogste tuchtrechter voor notarissen.

Miljoenenfraude

Het notariaat siddert nog na van de miljoenenfraude van bestuursvoorzitter Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken. Hij sluisde geld weg via stichtingen die hij zelf oprichtte en bestuurde. Die functies gaf hij niet op in het Register Notariaat. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) hamerde na deze affaire extra op de verplichting nevenfuncties te registeren. Ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de toezichthouder op het notariaat, maakte de branche duidelijk dat de registratieplicht strikt diende te worden nageleefd. Schending van de meldplicht is niet strafbaar, maar kan wel tuchtrechtelijke consequenties hebben.

De KNB stelt in een reactie aan NRC dat de registratie van nevenbetrekkingen, vooral wat betreft de eigen holding van notarissen ‘helaas nog niet goed genoeg is’. Dergelijke signalen zouden ook naar voren zijn gekomen via interne audits die de KNB regelmatig bij notariskantoren laat uitvoeren. Navraag bij notarissen leert volgens de KNB dat zij het bestuur van de eigen holding niet als nevenbetrekking beschouwen. ‘De KNB zal opnieuw aandacht vragen bij haar leden voor een volledige en juiste melding van alle nevenbetrekkingen en de controle intensiveren,’ aldus een woordvoerder.

Bron: NRC