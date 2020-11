Vijlbrief zoekt oplossing in slepend SBF-dossier

Mensen met een zwaar beroep vallen sinds 2010 onder de regeling voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF). Hoe moet deze uitkering belast worden? Staatssecretaris Vijlbrief zoekt, na aandringen van de Kamer, nu een oplossing voor werknemers die zich ernstig benadeeld voelen.

Gevangenispersoneel

Het gaat onder meer om gevangenispersoneel. De overheid verplicht hen op hun 60ste te stoppen met werken. Tot 2010 kregen zij vijf jaar vroegpensioen, daarna AOW en ouderdomspensioen. Die regeling werd in 2010 vervangen door een versoberde regeling voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF). In 2013 bleek dat het vroegpensioen was bekort tot gemiddeld nog maar drie jaar. Volgens de belangengroep ‘SBF moet eerlijk’ gingen sommige oud-gevangenismedewerkers er bijna 1.000 euro netto per maand op achter, onder meer doordat zij eerder (vanaf hun 63e) hun ouderdomspensioen moesten aanspreken. Als gevolg krijgen zij de rest van hun leven een veel lager pensioen. De AOW-leeftijd schuift op naar 67 jaar waardoor zij hun AOW-gat ook nog eens groter zien worden. Deze situatie zou gelden voor ruim elfduizend justitiemedewerkers. In 2019 kwam er een AOW-compensatieregeling.

Witte of groene tabel

Maar daarmee is dit dossier niet gesloten. Er is ook discussie over de manier waarop de SBF-uitkering belast moet worden. Als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip wordt de SBF-uitkering belast volgens de groene tabel (loon uit vroegere dienstbetrekking). Sommige belastinginspecteurs vonden al in 2010 de witte tabel toegepast had moeten worden (loon uit tegenwoordige arbeid). Dit zou betekenen dat mensen jarenlang te veel belasting hebben betaald over hun SBF-verlofuitkering. Ook geldt een maximale restitutie van 104 weken en niet voor de gehele looptijd van het SBF-verlof. In 2019 liet staatssecretaris Vijlbrief weten: ‘Alleen voor diegenen die na 1 januari 2013 met SBF-verlof zijn gegaan geldt dat zij voor de volle periode van 104 weken baat hebben. De groep die in 2010 de uitkering is gaan genieten heeft inderdaad geen baat bij de verruiming van de werking van de arbeidskorting die vanaf 2013 is ingevoerd. Voor de groep van 2011 geldt dat zij nog een of enkele maanden (afhankelijk van het aanvangsmoment van de uitkering) in 2013 recht hebben op de fiscale voordelen van de witte loonbelastingtabel.’

Externe deskundigen

Vijlbrief heeft op 24 november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bevestigt dat hij, samen met Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming), bezig is nog een keer goed naar het dossier met betrekking tot het toepassen van de witte loonbelastingtabel op Substantieel Bezwarende Functies uitkeringen (SBF-uitkeringen) te kijken. Ze hebben twee externe deskundigen gevraagd de gedane stappen van beide ministeries te onderzoeken in deze casus en conclusies te trekken. ‘Momenteel wordt de reikwijdte van het onderzoek met beide deskundigen besproken. Daarbij wordt aan hen meegegeven dat beide ministeries met een open blik willen bezien of hun uitleg van het van toepassing zijnde recht en de daarmee ingenomen standpunten op een correcte wijze zowel fiscaal-juridisch als arbeidsrechtelijk hebben plaatsgevonden.’