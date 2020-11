VVD wil regeling kroongetuigen ook voor accountants, niet nodig zegt NBA

De VVD wil dat justitie makkelijker deals kan sluiten met kroongetuigen. De partij denkt hierbij ook aan accountants. De NBA ziet weinig in het voorstel.

Uitbreiden, niet stoppen

Kroongetuigen zijn volgens de regeringspartij essentieel om de grootschalige drugscriminaliteit een serieuze slag toe te brengen. Maar, zeker sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum, ligt het inzetten van kroongetuigen door justitie politiek gevoelig. Ermee stoppen is volgens Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) echter de verkeerde weg: ‘De kroongetuigenregeling is ontzettend belangrijk om criminelen te kunnen pakken. Ik wil dus dat we daar absoluut mee doorgaan, maar er moeten wel een aantal zaken worden verbeterd aan de huidige regeling.’ De liberalen stellen voor de kroongetuigenregeling fors uit te breiden. Het moet vooral voor kleinere criminelen aantrekkelijker worden om als kroongetuige op te treden. Op dit moment sluit justitie vooral overeenkomsten met criminelen die zware misdrijven op hun kerfstok hebben staan.

Ook accountants

Opvallend is dat Yesilgöz ook wil dat tussenpersonen vaker in beeld komen voor kroongetuigenregelingen. Zeker als die de spil van een crimineel netwerk vormen. ‘Deze zogenaamde facilitators hebben vaak een cruciale informatiepositie, toch is het voor hen vaak niet lonend om in zee te gaan met justitie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan makelaars, accountants en notarissen.’ Niet alleen voor hun veiligheid maar ook financieel heeft meewerken met justitie vaak grote gevolgen voor deze tussenpersonen, zegt Yesilgöz. ‘Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een makelaar niet meer kan werken op de locatie waar diegene voorheen werkte. De extra kosten die dat met zich meebrengt, daar moet justitie dan ook naar kijken. Anders is het voor hen niet de moeite waard om mee te werken.’

Integer handelen is verplicht

De NBA reageert niet enthousiast op het idee van de liberalen. De VVD ziet de kroongetuigenregeling vooral voor accountants die niet zuiver op de graad zijn en – in ruil voor bescherming – met justitie willen praten. Maar dat soort ‘foute’ accountants vertegenwoordigt de NBA niet. De beroeps- en gedragscode legt aan accountants immers op dat zij integer handelen. Wie dat niet doet, kan voor de Accountantskamer worden gedaagd. ‘Daarbij hebben accountants al tal van regelingen op basis waarvan ze verplicht zijn vermoedens van fraude en niet-integer gedrag bij klanten te melden. De Wwft omschrijft nauwkeurig wanneer en wat gemeld moet worden, bijvoorbeeld bij dubieuze geldstromen. Daarnaast is er de NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations), voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. En er is, zogezegd, de beroepscode. Artikel 7 luidt: ‘Indien de accountant betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen.’

Spijtoptanten

De VVD denkt echter dat accountants die, om wat voor reden ook, onderdeel zijn geworden van een crimineel netwerk over veel belangrijke informatie beschikken. Het voorstel van Yesilgöz zou accountants over de streep kunnen trekken die uit het criminele circuit willen maar geen uitweg zien. De kroongetuigenregeling zou hen bescherming kunnen bieden tegen mogelijke represailles. Praten met justitie ontslaat mensen niet van rechtsvervolging, maar leidt in de regel wel tot strafvermindering.