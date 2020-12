Veel minder kantoren slagen voor toets Raad voor Toezicht

Een aantal accountantskantoren is nog onvoldoende bekend met relevante regelgeving of past die niet goed toe. Dat stelt de Raad voor Toezicht van de NBA. Vorig jaar kwamen er veel minder kantoren, zowel met als zonder Wta-vergunning, door de toets.

De raad heeft het jaarverslag over 2019 gepubliceerd en doet een aantal aanbevelingen voor verbetering, zowel ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing als op dossierniveau. De Raad voor Toezicht en de SRA hebben dit jaar samen 55 accountantskantoren met een Wta-vergunning getoetst op basis van de regels uit de NVKS, Wwft, NV COS en NVPE. Daarvan voldeed 58% (32 kantoren) aan de gestelde eisen. Ruim 42% (23 kantoren) voldeed op belangrijke onderdelen nog niet. De elf Wta-kantoren die dit jaar een hertoetsing kregen, kwamen er bij lange na niet allemaal doorheen: slechts zes kantoren voldeden. Aan het eind van het verslagjaar waren er nog negen (her)toetsingen onderhanden.

Slechtere resultaten

De resultaten zijn een stuk minder dan in 2018. Toen voldeed ruim driekwart van de getoetste kantoren en slaagde 92% van de kantoren voor de hertoetsing. Opmerkelijk is dat van de zeven getoetste NBA-kantoren er vijf nog niet voldeden op belangrijke onderdelen. Er zijn samen met de SRA ook 217 accountantskantoren zonder Wta-vergunning getoetst. Van die groep voldeed 68% aan de eisen; 30% voldeed op belangrijke onderdelen nog niet. Ook hier is sprake van een teruggang: in 2018 voldeed nog 83%.

Wisselende populatie

De raad wil geen harde conclusies verbinden aan de gedaalde percentages: ‘De Raad wijst erop dat de toetsingspopulatie ieder jaar wisselt, wat een zuivere een-op-een-vergelijking lastig maakt. De ene selectie kan ‘toevallig’ meer kantoren bevatten die bijvoorbeeld extra begeleiding nodig hebben of die te maken hebben gehad met vertrekkende accountants/beleidsbepalers. Dat maakt dat het percentage kantoren dat een voldoende scoort na een toetsing lager kan uitvallen dan in een ander jaar. Los daarvan heeft de Raad geconstateerd dat het instrument ‘voortgezette toetsing’ dit jaar minder vaak kon worden ingezet. De Raad wijst er echter op dat het percentage dat een voldoende heeft behaald na hertoetsing dit jaar wederom ruim boven de 80% ligt (NBA-domein).’

In de afgelopen zes jaar zijn de meeste van de 81 onder de Raad van Toezicht vallende Wta-accountantsorganisaties getoetst. ’52 kantoren (71%) voldoen; negen zijn nog onderhanden bij de raad en twaalf voldoen (nog) niet. Van de acht organisaties die nog niet door de Raad zijn getoetst hebben er vijf recent de Wta-vergunning ontvangen. De overige drie zijn recent door de AFM overgedragen ex-OOB-vergunninghouders.’

Verbeterpunten

De raad ziet ruimte voor verbetering bij het vastleggen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitshandboek. Ook de invulling van waarneming, het voldoen aan zeggenschapseisen en alertheid bij software van elektronische dossiers verdienen aandacht. Op dossierniveau adviseert de raad onder meer om aandacht te geven aan de diepgang van de werkzaamheden, risicoanalyse, planning, het specifiek maken van werkprogramma’s, vastleggingen en de tekst van de samenstellingsverklaring.

De toetsingen voor dit jaar zijn in verband met de coronamaatregelen pas in september van dit jaar gestart. ‘Daarnaast wordt gekeken naar de toekomstige inrichting van het toezicht, gelet op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).’

Jaarverslag 2019 Raad voor Toezicht