Friese accountants in het beklaagdenbankje over bestuurswerk bij voetbalclub

Dat een conflict over de controle van de jaarcijfers van de Leeuwarder voetbalvereniging Blauw Wit ’34 nogal uit de hand was gelopen, daarover waren alle aanwezigen bij de Accountantskamer in Zwolle het maandagmiddag wel eens. “Deze zaak kent alleen maar verliezers”, verzuchtte de voormalige voorzitter van de club tegen het einde van de zitting. Eén van de twee klagers, een 76-jarige voetballiefhebber, werd zelfs door emoties overmand toen hij sprak over wat er was voorgevallen. De man was geroyeerd als lid en dat zat hem duidelijk hoog.

‘Controle tegengewerkt’

Samen met een voormalig lid van de kascontrolecommissie had hij een tuchtklacht ingediend tegen twee accountants die voorzitter en penningmeester bij Blauw Wit ’34 zijn geweest. De RA’s werkten als voetbalbestuurders een goede controle van de jaarcijfers bij de Friese vereniging tegen, voerden het kritische lid en het voormalige lid van de kascontrolecommissie aan. Kritische vragen werden niet beantwoord en cijfers werden telkens laat aangeleverd. Eén keer pas tijdens een ledenvergadering, waardoor een fatsoenlijke controle van de financiën bij de amateurclub niet mogelijk geweest zou zijn.

Klachten

Verdacht, vinden de twee klagers. “Kennelijk hebben de heren iets te verbergen.” Misschien wel fraude zelfs, maar in elk geval waren notulen van een ledenvergadering waarin werd ingestemd met de jaarcijfers volgens de klagers gemanipuleerd. De twee accountants in het bestuur zouden hebben voorgesteld om in te stemmen met cijfers die niet degelijk onderbouwd en gecontroleerd waren. “Dat twee registeraccountants pleiten voor het goedkeuren van de jaarrekening zonder dat er een controledossier is valt niet te begrijpen en is hen aan te rekenen”, stelde het voormalige kascontrolecommissielid maandag. In totaal dienden de twee 14 klachten in over de accountants bij de tuchtrechter.

Bom gebarsten na e-mail

Al langer waren er frustraties bij de twee klagers geweest over de gebrekkige controle bij de voetbalvereniging, maar in de zomer van 2018 barstte de bom na een e-mail aan het bestuur van het lid van de kascontrolecommissie. “Ik heb het als minachtend ervaren dat stukken steeds niet werden gezonden, heb ik toen gemaild. Dat heeft hem (de toenmalige penningmeester, AV) nogal geraakt kennelijk, want een uur later stuurde hij een mail dat hij zijn functie neerlegde als het zo moet.” De voorzitter stelde nog voor om met z’n allen om de tafel te gaan om het geschil uit te praten, maar daar voelden de klagers ondertussen weinig meer voor.

Stukken niet op tijd, verder alles goed gegaan

Zelf vinden de RA’s dat ze weinig fout hebben gedaan als voorzitter en penningmeester. Dat de stukken niet altijd op tijd waren wilde de voormalige penningmeester nog wel toegeven, dat had achteraf bezien anders gemoeten. Maar verder was alles steeds volgens het boekje gegaan, voerde hun raadsman aan. Er was steeds correct gehandeld en professioneel opgetreden. De klagers waren uitgenodigd voor overleg en werden van zoveel mogelijk informatie voorzien. Dat er integer, eerlijk en transparant was gehandeld bleek volgens hem ook uit het feit dat de leden telkens decharge verleenden. Sowieso was het volgens de raadsman niet duidelijk welke gedrags- en beroepsregels er volgens de klagers nu eigenlijk waren overtreden. “De beschuldigingen treffen me zeer”, blikte de voormalige voorzitter terug tijdens het slotwoord. “We wilden niets doordrukken. Ik heb veel suggestieve beschuldigingen gehoord, terwijl we altijd transparant zijn geweest en wilden praten. Maar blijkbaar is er weerwil om tot een oplossing te komen. Het is heel vervelend dat het zo gegaan is, maar ik kan mezelf recht aankijken in de spiegel.”

De Accountantskamer mag nu gaan bepalen wie het gelijk aan zijn kant heeft. Uitspraak over 15 weken.