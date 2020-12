Massaclaim Wirecard-beleggers tegen toezichthouder in de maak

Minstens tachtigduizend Wirecard-beleggers voelen wel wat voor een massaclaim tegen de Duitse toezichthouder Bafin. De door het boekhoudfraudeschandaal gedupeerde beleggers hebben zich gemeld bij het Zuid-Duitse advocatenkantoor Tilp, dat rekening houdt met een claim van enkele miljarden. Dat zegt advocaat Maximilian Weiss van Tilp tegen het FD.

Er is veel kritiek op Bafin. De Duitse toezichthouder stelde geen onderzoek in naar Wirecard toen verschillende media al berichtten dat er iets niet in de haak was bij het techbedrijf. Wirecard ging eerder dit jaar failliet nadat €1,9 miljard die in de boeken was opgenomen niet bleek te bestaan. Tilp is nu van plan om BaFin aansprakelijk te stellen voor de miljarden euro’s die beleggers daardoor kwijtraakten.

Gedupeerden

Bij het faillissement van Wirecard verloren ook banken forse bedragen, waaronder ABN Amro en ING. Advocaat Weiss kan niet zeggen of zij tot de tachtigduizend behoren die zich bij Tilp hebben aangemeld als gedupeerden. Wel geeft hij aan dat het om ‘zowel individuele alsook institutionele beleggers’ gaat en dat zij uit alle windstreken komen, ‘ook Nederlanders’.

Claimbedrag nog niet helder

Weiss deelt ook nog weinig mee over het precieze bedrag dat Tilp bij de toezichthouder gaat claimen. Hiervoor wil hij eerst de resultaten van een inventarisatie afwachten die binnenkort onder de tienduizenden aanmeldingen begint. Zeker is dat het om ‘enkele miljarden’ gaat, meldt de advocaat.

Ook EY aangeklaagd door Tilp

Ook de rol van EY als controlerend accountant is sindsdien zeer omstreden. Het accountantskantoor gaf jaarlijks goedkeurende verklaringen af bij de cijfers van Wirecard, maar daar bleek later dus niets van te kloppen. Advocatenkantoor Tilp heeft ook EY aangeklaagd.

Bron: FD