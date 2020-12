2020 | FEBRUARI | (Zonder accountant) geen goedkeurende verklaring

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: februari, de maand waarin bedrijven geen goedkeurende verklaring kregen. Of zelfs helemaal zonder accountant kwamen te zitten.

In de eerste weken na de kritische rapporten van de commissies MCA en CTA druppelden de reacties nog na. Gespannen was de branche in afwachting waarmee minister Hoekstra zou gaan komen. Veel belangrijk nieuws was er in februari niet.

1. Accountancy

Arbeidsmarkt gunstig

Studenten Fiscale economie, Econometrie, Accounting en Fiscaal recht bleken, na studenten tandheelkunde, na hun studie de meeste kansen op een baan te hebben. Dat stond in een door het UWV gepubliceerde ranglijst van hbo- en wo-opleidingen. Waren de studenten op de hoogte van de werkdruk in de accountancy en de aanpak van ongewenst gedrag? Daaraan schortte het volgens een rapport van de Inspectie SZW behoorlijk aan. De inspectie deed onderzoek bij 28 accountantskantoren en zag in 2018 ruim 130 overtredingen.

Gedonder bij Centric

Het Twentse automatiseerder Centric haalde regelmatig de site van Accountancy Vanmorgen in 2020. Begin februari vroeg ondernemer Gerard Sanderink accountant

EY de al gedeponeerde jaarrekening over 2018 van zijn softwarebedrijf Centric te corrigeren en

opnieuw in te dienen vanwege grote afwijkingen. Maar op 21 februari bleek dat de jaarrekening 2018 toch niet gecorrigeerd werd. De mededeling over herziening van de jaarcijfers was ineens van de website verwijderd.

Geen verklaringen

In 2020 waren er ook weer veel bedrijven die geen goedkeurende accountantsverklaring konden krijgen. De eerste die dit overkwam was het in nood verkerende Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). PwC weigerde over 2018 een goedkeurende verklaring af te geven. Een bedrijf dat al sinds 2015 geen goedkeurende accountantsverklaring meer had gekregen was Breman, één van de grootste onafhankelijke installatiebedrijven van Nederland. En daar kwam in februari, ook al was EY vervangen door Mazars, geen verandering in. Mazars onthield zijn goedkeuring aan jaarverslag over 2018.

Geen accountant

Een nog grotere trend in 2020 waren bedrijven die geen accountant konden vinden. De eerste die hiermee in het nieuws kwam was Esperite. De AFM legde het biotechbedrijf een bestuurlijke boete opgelegd van € 312.500.

2. Fiscaal

Kindertoeslagaffaire

Meer ouders met een kinderopvangtoeslagschuld konden vanaf februari gebruik maken van de pauzeknop, waardoor de dwanginvordering van hun schuld bij de Belastingdienst tijdelijk werd stop gezet. Om voor alle getroffen ouders een zorgvuldig en snel herstel mogelijk te maken werd naast de bestaande uitvoeringsorganisatie Toeslagen een aparte crisisorganisatie ingericht.

Bye bye Kaaimaneilanden

Vooruitlopend o p de Brexit zetten de EU-ministers van Financiën de Kaaimaneilanden op de zwarte lijst van belastingparadijzen.

3. Opmerkelijk

Op 15 februari belde Accountancy Vanmorgen met Administratiekantoor Corona. Was oprichter Tonnie Sonderen de naam van zijn bedrijf te wijzigen omdat die tegenwoordig dagelijks groot in de krant stond? Nee, antwoordde hij. ‘Corona is Spaans voor kroon. Dat symbool staat ook in ons logo. Ik vond het gewoon een mooie naam.’

Meeste reacties

De meeste reacties (11) kwamen in februari bij een bericht over het strafontslag van een afdelingsdirecteur bij de Belastingdienst door het ministerie van Financiën omdat zijn fiscaal partner een vergissing had gemaakt bij de belastingaangifte. Dit was onterecht en buitenproportioneel, oordeelde de rechtbank Amsterdam in een voorlopige voorziening. Volgens de rechter was de directeur waarschijnlijk niet verantwoordelijk voor de aangifte van zijn partner en als dat wel zo was, was de sanctie buitenproportioneel. De leiding van Belastingdienst en ministerie handhaafden niettemin het ontslag van de man.

4. Transfers

Edwin Stuurman AA nieuwe partner bij Hermans & Partners.

Patrick Hausen RA benoemd tot vennoot bij DRV

Michael Bick (DRV) in de board van Moore Global.

Ad Riebergen nieuwe CEO van Hoek en Blok.