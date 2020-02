DRV-topman in board Moore Global

Michael Bick (53), bestuursvoorzitter van DRV Accountants en Adviseurs, is als eerste Nederlander benoemd in de board van het internationale accountantsnetwerk Moore Global.

Tiende netwerk

Moore Global telt meer dan 260 onafhankelijke accountantskantoren in 110 landen. Met zo’n 30.000 medewerkers geldt Moore als het tiende grootste netwerk in de wereld. CEO is Anton Colella. Per 1 januari is Michael Bick benoemd in de board. Hij is daarmee de eerste Nederlander met een toezichthoudende rol in het netwerk. De board ziet toe op de strategie van Moore Global en het functioneren van het bestuur. Bick is, zoals gebruikelijk, voor één jaar benoemd.

Internationale dienstverlening

‘Deze functie zegt natuurlijk iets over mijn eigen ambities, maar vooral over die van DRV’, becommentarieert Bick. ‘We willen verder groeien en dat betekent onder meer dat we onze klanten internationaal nog beter willen kunnen bedienen. Het voordeel van Moore Global is dat er vrij grote kantoren bij zijn aangesloten. Kennisdeling is voor ons een belangrijke meerwaarde van lidmaatschap van het netwerk. Op het gebied van IT en audit zijn ze in de Verenigde Staten bijvoorbeeld verder dan in Europa. Daar leren we van.’ DRV-klanten met internationale vragen zijn ook beter te ondersteunen. ‘Eén belletje met een collega in het desbetreffende land is vaak voldoende. De lijnen zijn kort.’

Buitenlandse stages

Ook voor medewerkers van DRV biedt lidmaatschap van het netwerk voordelen. Bick noemt onder meer de mogelijkheid van buitenlandse stages. ‘Binnen dit netwerk kunnen we onze organisatie verder professionaliseren, wat een belangrijke doelstelling is,’ aldus de bestuursvoorzitter. ‘Daarbij voelen we ons thuis binnen de cultuur van Moore Global. Die is sterk gedreven door kwaliteit en integriteit, en minder door winstmaximalisatie.’ Bick zegt circa één dag per kwartaal kwijt te zijn met zijn bestuursfunctie bij Moore Global.

Sterk merk

Bij Moore Global zijn drie Nederlandse accountantskantoren aangesloten. Naast DRV zijn dit Mth en WVDB Adviseurs Accountants. Anders dan in het buitenland voeren geen van alle naar buiten toe de naam Moore. Ook DRV doet dit niet. ‘Dat komt omdat we bijna honderd jaar bestaan en onze Nederlandse naam een grote bekendheid heeft,’ aldus Bick. Hij sluit niet uit dat het kantoor op termijn kiest voor een naamsverandering en als Moore DRV Accountants en Adviseurs zal doorgaan. ‘Voorlopig heeft dit echter geen prioriteit.’