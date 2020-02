PERSONALIA: Nieuwe vennoot bij DRV

Patrick Hausen RA is benoemd tot vennoot bij DRV Accountants & Adviseurs. Hij is directeur van de vestiging Breda/Oosterhout.

MKB-praktijk

Hausen (43) begon in 1995 zijn opleiding tot accountant via het duale traject van Avans. Hij combineerde zijn studie met een baan in de controlepraktijk van Deloitte. In 2000 begon hij op Nyenrode, waar hij in 2004 als registeraccountant afstudeerde. Een jaar later volgde de inschrijving in het Register en startte hij bij BRG in Oosterhout. Zijn keuze voor dit kantoor was ingegeven door de wens om in de mkb-praktijk dichter bij de ondernemer te kunnen staan en meer de adviseur van de ondernemer te kunnen zijn.

Breda/Oosterhout

Hausen heeft naast een groot aantal opdrachten in de controlepraktijk inmiddels een omvangrijke portefeuille aan adviescliënten opgebouwd. Na de aansluiting van BRG (1 januari 2018) bij DRV werd hij benoemd tot directeur van de vestiging Breda/Oosterhout. Per 1 januari 2020 trad hij toe tot de maatschap DRV Accountants & Adviseurs. Dit kantoor heeft nu 30 vennoten, twaalf vestigingen en ruim zeshonderd medewerkers.