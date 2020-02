Accounting en fiscale studies domineren ranglijst arbeidsmarktpositie

Studenten tandheelkunde hebben na hun studie de meeste kansen op een baan, maar daarna volgen afgestudeerden in Fiscale economie, Econometrie, Accounting en Fiscaal recht. Dat blijkt uit een door het UWV gepubliceerde ranglijst van hbo- en wo-opleidingen over de startpositie op de arbeidsmarkt. De ranglijst is gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek naar kansen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt.

Leraren exacte vakken, tandheelkundigen en fiscaal economen zijn erg in trek op de arbeidsmarkt, blijkt uit het onderzoek. Afgestudeerden letterkunde, kunstacademie, muziek of culturele antropologie hebben daarentegen veel moeite om een goede plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Tandheelkundige verdient het meest

Op universitair niveau heb je met de opleiding tot tandheelkundige de beste positie op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden verdienen het meest van alle universitaire studies: zij hebben direct na afstuderen een jaarinkomen 61.200 euro. Tien jaar na afstuderen bedraagt dit zelfs 132.100 euro. Andere universitaire studies die goede vooruitzichten geven op de arbeidsmarkt zijn fiscale economie, econometrie en accounting.

