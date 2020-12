Restaurant loopt NOW-geld mis door foutje administratiekantoor

1 april in plaats van 1 maart. Die verkeerd ingevulde datum maakt dat Chinees Indisch Restaurant Wing Wah uit Den Haag NOW-geld is misgelopen. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet bij het administratiekantoor, oordeelt de rechter.

Verkeerde datum

Op 8 april 2020 deed Wing Wah een aanvraag voor NOW 1.0. Het restaurant verwachtte een omzetverlies van 100% vanaf 1 april. Het UWV kende een tegemoetkoming van € 18.227 toe voor de periode 1 april-30 juni 2020, oftewel een loonkostensubsidie van ruim € 6.000 per maand. Toen de restauranteigenaar de beschikking las, viel zijn oog op de datum 1 april. Dat had 1 maart moeten zijn. De boekhouder had bij het invullen van het aanvraagformulier over het hoofd gezien dat er in maart ook al sprake was van fors omzetverlies, omdat het restaurant op last van de overheid op 15 maart 2020 is dichtgegaan.

Twee berekeningen

Wing Wah maakte bezwaar tegen het primaire besluit van UWV met het verzoek alsnog de datum aan te passen. Maar dat was volgens UWV niet mogelijk. De NOW-regeling bood geen ruimte voor herzieningsverzoeken. maar het restaurant voerde aan dat het niet om een herziening ging, maar enkel om een administratieve wijziging. Ter onderbouwing van haar beroep liet Wing Wah twee berekeningen zien van de hoogte van de tegemoetkoming. In de eerste berekening was de periode maart tot en met mei als meetperiode gehanteerd, in de tweede berekening de periode april tot en met juni. De eerste berekening resulteerde in een hogere tegemoetkoming.

Strenge regels

Helaas voor Wing Wah volgt de rechter de lezing van UWV, die stelt dat bedrijven slechts eenmalig de mogelijkheid hadden een aanvraag in te dienen. Volgens de rechter is het aan de aanvrager om de juiste gegevens op de aanvraag te vermelden en is het niet mogelijk om deze later te corrigeren. En hoewel het administratiekantoor de aanvraag verkeerd invulde, blijft Wing Wah zelf verantwoordelijk. De door het administratiekantoor gemaakte fout komt dan ook voor rekening en risico van Wing Wah. De NOW 1.0 is een strenge regeling die geen ruimte bood een aanvraag achteraf te corrigeren, aldus de rechter.

Lees hier de uitspraak.