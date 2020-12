Curator meldt mogelijke faillissementsfraude B&P-groep aan FIOD

Bijna vier jaar na de definitieve teloorgang van de B&P-groep is curator Artjan de Putter nog altijd druk met de afwikkeling van het faillissement van het overblijfsel van de voorheen zeer succesvolle keten van accountantskantoren. De Putter constateerde de afgelopen tijd dat er nogal wat zaken niet in de haak waren bij B&P, blijkt uit faillissementsverslagen waar Accountancy Vanmorgen in dook. Zo heeft de curator mogelijke faillissementsfraude gemeld bij politie en FIOD, omdat kort vóór het faillissement van de B&P-Groep in totaal bijna 4000 kilo aan vertrouwelijk papier zou zijn opgehaald en vernietigd. Ook ontbreekt er volgens De Putter veel administratie bij B&P en werden jaarrekeningen niet of onjuist gedeponeerd. De schuldeisers van het concern zijn volgens de curator kort voor het faillissement bovendien oneigenlijk benadeeld.

Vernieuwer in de branche

De B&P-groep werd opgebouwd door D.B. (40), die in 2001 startte met één accountantskantoor. In 2012, 2013 en 2014 werden verschillende bestaande accountantskantoren overgenomen en uiteindelijk telde het concern acht vestigingen in Arnhem, Breda, Ede, Scherpenzeel, Assen, Capelle aan den IJssel, Hoofddorp en Nieuwkoop. B&P (dat in de beginjaren enkele naamswijzigingen onderging) maakte naam als vernieuwend en op ICT gericht accountantskantoor, dat zich onderscheidde met het zelf ontwikkelde managementinformatiesysteem Zippy voor grote ketens en franchiseformules.

Tegenvallers bij B&P

Oprichter en CEO D.B. stopte naar eigen zeggen eind 2014 als bestuurder bij B&P en werd in de tweede helft van 2015 ook formeel als zodanig uitgeschreven. Vanaf 2015 begon het tegen te zitten bij het tot dan toe snelgroeiende kantoor. De nieuwe bestuurder R.H. van B&P vertelt na het faillissement aan curator De Putter dat de overnames geen gelukkige keuzes bleken te zijn. Omzetten zouden volgens hem zijn tegengevallen en onderhandenwerk bleek niet of niet in de gestelde hoeveelheid aanwezig. Ondanks reorganisaties leed de B&P-groep daardoor aanzienlijke verliezen. Daarnaast bleek het verder ontwikkelen van de Zippy-software volgens H. een veel grotere kostenpost voor de B&P-groep dan begroot. Hierdoor ontstonden betalingsproblemen binnen het concern.

Reorganisatie

Tegenover Accountancy Vanmorgen blikt oprichter D.B. daarop terug: “Aangezien deze tegenwind aanhield is er door de partners, in nauw overleg met de huisbank in 2015 en 2016 gereorganiseerd. Onderdeel hiervan was dat alle vestigingen zijn verzelfstandigd door de individuele partners. Feitelijk is de groep van kantoren weer uit elkaar gevallen in losse vestigingen, elk met een goed en gezond perspectief.” Het moederbedrijf (B&P-groep N.V.) blijft daarna als een grotendeels lege huls achter, maar op 21 januari 2017 wordt alsnog faillissement aangevraagd door een crediteur. “Dat kwam voor mij als een grote verrassing”, zegt D.B. “Ik had jaren aan deze organisatie gebouwd en had bij mijn vertrek het gevoel dat zij in goede handen was. Alhoewel ik op dat moment al meer dan twee jaar niet meer operationeel betrokken was bij B&P greep mij dit gevoelsmatig toch enorm aan.”

Melding faillissementsfraude

Curator De Putter gaat na het faillissement aan de slag en komt een aantal bijzondere zaken tegen. Zo blijkt dat op enkele documenten na geen fysieke administratie voorhanden is. Ten aanzien van de digitale administratie ontbreekt in ieder geval 1,5 jaar (medio 2011 tot en met eind 2012) en het gedeelte dat niet ontbreekt is gebrekkig en onvolledig, constateert De Putter. Over 2015 ontbreekt bovendien een controleverklaring en enkele andere jaarrekeningen blijken niet of niet juist te zijn gedeponeerd. Ook maakt de curator melding van mogelijke faillissementsfraude, nadat hij verneemt dat bij het bedrijfspand van één van de dochtervennootschappen van B&P-Groep, waar ook de administratie van de B&P-Groep lag opgeslagen, kort vóór het faillissement in totaal bijna 4000 kg vertrouwelijk papier is opgehaald en vernietigd.

Crediteuren

Bij De Putter melden zich ondertussen verschillende crediteuren, die in totaal meer dan €6 miljoen uit hebben staan bij de B&P-groep. Vooral huisbankier Rabobank is flink het schip in gegaan, met een vordering van € 3,1 miljoen. De curator vermoed dat die crediteuren voor het faillissement oneigenlijk zijn benadeeld (paulianeus handelen). In het kader van het onderzoek naar paulianeus handelen onderzoekt hij momenteel nog diverse transacties. De curator heeft al wel de pauliana ingeroepen ten aanzien van een aantal rechtshandelingen die verband houden met twee vaststellingsovereenkomsten waar B&P bij betrokken is. Afgezien van het paulianeus handelen hebben de resterende onregelmatigheden betrekking op het handelen van de huisnotaris en de huisaccountant van B&P-Groep, meldt De Putter. Met beiden is inmiddels een regeling getroffen. Het onderzoek van de curator naar paulianeus handelen loopt nog.

Procedure Duitse accountant

Of de curator nog actie kan gaan ondernemen tegen de vermeende misstanden en of het hem lukt om schuldeisers van B&P af te betalen is afhankelijk van de uitkomst van een nog lopende hoger beroepszaak tegen een Duits accountantskantoor. Daarin wordt bij de rechtbank Gelderland door onder meer de B&P-Groep en nog drie andere vennootschappen uit de B&P-groep een schadevergoeding van ongeveer € 6 miljoen geëist van de Duitsers. Die procedure was voor het faillissement al ingezet door B&P zelf en is inmiddels door de curator overgenomen. Daarbij draait het om afgebroken onderhandelingen tussen B&P en de Duitse accountant over de verkoop van aandelen in Zippy Business Solutions B.V. en het gezamenlijk exploiteren van de software die Zippy had ontwikkeld in Duitsland. Als de vordering wordt toegewezen is er nog veel mogelijk voor de curator en de crediteuren, als dat niet het geval is zal het B&P-faillissement vermoedelijk alsnog stilletjes worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

Accountancy Vanmorgen heeft uiteraard ook R.H. om een reactie gevraagd, die ten tijde van het faillissement bestuurder was van de B&P-groep. R.H. laat echter weten daar geen behoefte aan te hebben: “De bevindingen van de curator kunt u lezen in de openbare faillissementsverslagen. Voor de beantwoording van uw vragen verwijs ik u naar de curator; ik zal daarover geen mededelingen doen.” Ook curator De Putter reageerde herhaaldelijk niet op vragen.