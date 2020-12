Glanscarrière B&P-oprichter stukgelopen op veroordelingen: het verhaal van D.B.

Twee opmerkelijke veroordelingen die het afgelopen jaar in het nieuws kwamen blijken allebei te draaien om oprichter en voormalig CEO D. B. (40) van de inmiddels failliete B&P-groep. B. werd eerder dit jaar na een langlopend FIOD-onderzoek schuldig bevonden aan belastingfraude en kreeg één jaar celstraf opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Daarnaast is de voormalige accountant veroordeeld omdat hij ten onrechte ongeveer drie ton via zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering opstreek bij verzekeraar Achmea. Het Openbaar Ministerie laat aan Accountancy Vanmorgen weten dat B. zelf op zitting heeft bevestigd dat hij bij beide zaken betrokken is.

Accountancy Vanmorgen sprak met B. – die een heel andere kijk op de gebeurtenissen heeft dan justitie – en dook in zijn bijzondere geschiedenis. Een kleine tien jaar geleden gold de accountant namelijk als één van de grote talenten in de accountancy. Als twintiger wist B. al veel aandacht op zich te vestigen, door vrijwel vanuit het niets accountantsketen B&P uit de grond te stampen. Dat kantoor met acht vestigingen stond bekend als innovatieve vernieuwer in de branche. Later werd B. vanwege zijn technologische knowhow dan ook gretig door Deloitte en BDO binnengehaald als beoogd partner.

B&P

Vader D. B. startte in 1986 zijn eigen administratiekantoor. Al op zijn zestiende, nog tijdens zijn HAVO-studie, installeert zoon D. B. met zijn eigen bedrijfje financiële software voor ondernemers. Ook bouwt hij websites voor de cliënten van zijn vader. Na de HAVO volgt hij de HEAO en wordt AA. In 2001 richt hij als jonge twintiger een eigen accountantskantoor op. Er komt al snel een tweede vestiging en rond 2008 besluit B. om zijn ondernemingsmodel te veranderen. Naast een reguliere MKB-tak zet hij in op ICT-dienstverlening en de franchisemarkt. Volledig in eigen beheer wordt het online managementinformatiesysteem Zippy ontwikkeld, dat op real-time basis financiële en operationele gegevens genereert en verwerkt in rapportages. Daarmee loopt B&P (dat in de loop der tijd verschillende naamswijzigingen onderging) op dat moment voorop. Die strategie loont – het accountantskantoor van B. weet al snel franchisenemers van McDonald’s aan zich te binden. Ook breidt het netwerk uit naar andere franchiseketens als Jamin en Kentucky Fried Chicken.

Hyperambitieus

B. toont zich hyperambitieus, B&P heeft inmiddels ook een Wta-vergunning. Binnen vijf jaar wil hij twintig vestigingen hebben met elk een gemiddelde omzet van één tot anderhalf miljoen euro, vertelt hij in 2011 aan het toenmalige vakblad Accountancynieuws. In datzelfde jaar haalt B.’s onderneming naar eigen zeggen ongeveer € 8 miljoen omzet. Zijn ambitie is om naar een omzet van € 20 tot € 30 miljoen door te groeien. Later dat jaar en in 2012 en 2013 volgen verschillende overnames van accountantskantoren, waarna de bedrijvengroep van B. acht vestigingen, talloze gelieerde BV’s en zeker tachtig medewerkers telt. De snelle groei en sterke nadruk op ICT vallen op en B&P wordt binnen en buiten de sector steeds vaker geprezen om die vooruitstrevende aanpak. Zo noemt Rabobank het kantoor in een sectorupdate een voorbeeld van accountancy nieuwe stijl. Ook softwarebedrijf Exact is onder de indruk en heeft het over een ‘witte raaf onder de accountants’. Met de eigen softwareoplossingen bedient B&P ook steeds vaker andere accountantskantoren.

Ernstige ziekte

Alles lijkt D. B. voor de wind te gaan, maar eind 2014 slaat het noodlot toe. De veelgeprezen accountant blijkt een hersentumor te hebben en wordt daar in januari 2015 aan geopereerd. De operatie verloopt goed, waarna hij van april 2015 tot en met juni 2017 regelmatig door een arbeidskundige van Achmea wordt bezocht. Bij Achmea-dochter Interpolis had B. namelijk via een assurantietussenpersoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Vanwege zijn ziekte kende de verzekeraar hem vanaf 25 december 2014 een uitkering toe, op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100 procent. Tijdens gesprekken met de arbeidskundige vertelt B. in 2015 dat hij niet meer terug wil naar zijn oude functie als algemeen directeur bij B&P. Het liefst zet hij zijn loopbaan voort op het gebied van business development. B. wil bovendien de mogelijkheid verkennen om bij een Big Four-kantoor aan de slag te gaan, vertelt hij de arbeidskundige. Hij had namelijk altijd al het idee dat hij nog eens wilde zien of dat iets voor hem is. Een goede bekende van B. is managing partner bij Deloitte. Met hem is B. in gesprek geweest over de mogelijkheid om eens rond te kijken op de afdeling business development, vertelt B.

Toch blijft het kwakkelen met zijn gezondheid, althans zo lijkt het op basis van de rapportages die de arbeidskundige opstelt. Daarin komt veelal een beeld naar voren van een man die chronisch vermoeid is en maar tot weinig werk in staat is. In april 2016 wordt hij voor 95 procent arbeidsongeschikt geacht, per 1 januari 2017 nog voor 90 procent. Op eigen verzoek wordt hij per 31 december 2016 uitgeschreven uit het accountantsregister. In zijn laatste rapportage in 2017 schrijft de deskundige: ‘Grotere accountantsfirma’s zijn niet in hem geïnteresseerd omdat hij maar een beperkt aantal uren per week kan werken, zo geeft hij aan.’

Baan bij Deloitte

Achteraf blijkt dat anders te liggen. B. heeft in die periode zijn voornemen om bij een Big Four-kantoor in dienst te gaan wel degelijk doorgezet. Al op 1 september 2015 is hij in dienst getreden bij Deloitte als ‘Director D’, een functie net onder partnerniveau. In dezelfde periode treedt hij terug als bestuurder van zijn eigen bedrijvengroep. Bij Deloitte krijgt hij een voltijdsaanstelling tegen een salaris van € 118.000 per jaar. In de periode van 1 september 2015 tot medio juni 2017 meldt hij zich geen enkele keer ziek.

‘Structurele misleiding’

Het gaat mis als Deloitte anoniem wordt getipt dat B. de voorgaande jaren vermoedelijk ten onrechte een verzekeringsuitkering heeft ontvangen. Het accountantskantoor maakt daar melding van bij het Verbond van Verzekeraars, dat op zijn beurt in juni 2017 Achmea benadert over de kwestie. De verzekeraar spant een rechtszaak aan tegen B., waarin terugbetaling van bijna drie ton wordt gevorderd. B. stelt dat hij zijn nieuwe baan bij Deloitte wel degelijk bij de assurantietussenpersoon heeft gemeld waar tot dan toe alle communicatie met de verzekeraar via verliep. Ook voert hij aan dat accountant het verzekerde beroep was en de andersoortige werkzaamheden die hij bij Deloitte uitvoerde niet relevant zijn voor de beoordeling van de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Volgens de rechter snijdt die laatste redenering echter geen hout. “Dat hij bij [bedrijf 1] wellicht niet precies dezelfde werkzaamheden verrichtte als voorheen in zijn eigen bedrijf en dat hij daar veel minder verdiende (EUR 118.000,-) dan voorheen (bijna EUR 500.000,-), zoals hij tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard, ontsloeg hem niet van de plicht zijn dienstverband bij Achmea te melden.” De rechtbank Midden-Nederland stelt Achmea in oktober 2019 in het gelijk en wijst de vordering toe. Volgens de rechter heeft B. Achmea opzettelijk structureel misleid.

Overstap naar BDO

B. en Deloitte gaan al per 1 oktober 2017 uit elkaar. Deloitte zelf wenst daarop geen toelichting te geven, laat een woordvoerder aan Accountancy Vanmorgen weten. Kort daarop dient zich een mooie nieuwe carrièrekans voor B. aan, want BDO zoekt op dat moment een functionaris op partnerniveau met technologische affiniteit. De vacature betreft een beoogd partner die zorg kan dragen voor het opzetten en uitbouwen van de technologiepraktijk binnen BDO Advisory. B. lijkt daarvoor geknipt en gaat met BDO in gesprek. Per 1 januari 2018 wordt hij via een opdrachtovereenkomst aangesteld als Associate Partner bij BDO, tegen een vorstelijk honorarium van € 23.000 per maand.

‘Btw-kwestie’

Aanvankelijk was het de bedoeling om B. aan te stellen als Equity Partner. Maar tijdens de gesprekken met BDO meldt hij dat er een strafzaak tegen hem gaande is vanwege zijn rol als feitelijk leidinggevende bij B&P in een fiscale kwestie uit de periode van 2008 tot 2010. De bij de sollicitatieprocedure betrokken BDO’ers vragen de leden van hun Raad van Bestuur of ‘de btw-kwestie’ afbreuk doet aan de integriteit van B. en of dit zijn benoeming tot Equity Partner in de weg staat. Die vraag wordt bevestigend beantwoord. Toch besluit BDO om B. een tijdelijk contract aan te bieden als Associate Partner, totdat er duidelijkheid komt over de afloop van de strafzaak.

Op straat gezet

Die duidelijkheid blijft lang uit, de opdrachtovereenkomst wordt verschillende keren verlengd. Totdat het geanonimiseerde vonnis van de rechtbank Midden-Nederland over de verzekeringszaak in maart van dit jaar wordt gepubliceerd, waar enkele vakmedia over schrijven. Bij BDO gaat daardoor een belletje rinkelen en ontstaat het vermoeden dat het om B. gaat. Geconfronteerd met de kwestie bevestigt B. dat hij de veroordeelde in de verzekeringszaak is. BDO zet hem de volgende dag op straat, maar B. pikt dat niet. Bij de rechtbank Oost-Brabant eist hij in juli van dit jaar in kort geding twee ton en geheimhouding over het onderwerp van BDO, maar zijn vordering wordt afgewezen.

Belastingfraude

Niet veel later komen er nog veel meer details over B. naar buiten, namelijk over de ‘btw-kwestie’. Accountancy Vanmorgen wist te achterhalen dat een geanonimiseerde uitspraak van de rechtbank Overijssel uit juli van dit jaar betrekking heeft op B. Daarin werd een voormalig bestuurder van een accountantskantoor wegens belastingfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

OM: B. heeft zich ‘ruimschoots en schaamteloos bevoordeeld’

Het OM had B. eerder een schikkingsvoorstel gedaan, maar die accepteert dat niet omdat hij de kwestie aan de rechter wil voorleggen. Hierop volgt een dagvaarding. Op de zitting in juni van dit jaar eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf tegen B. van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De zaak is aan het rollen gekomen na een boekenonderzoek door de Belastingdienst in 2013 bij B&P. De FIOD startte naar aanleiding daarvan een strafrechtelijk onderzoek, omdat het vermoeden bestond dat er tussen 2008 en 2010 te weinig omzetbelasting was betaald. Dat onderzoek duurde jarenlang, volgens het OM mede vanwege de ziekte van B. Uit het FIOD-onderzoek ontstaat volgens het OM het beeld dat het doen van onjuiste aangiften door B. geen incident was: ‘Het gaat om een structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken’, vertelt de officier op zitting. B. leidde volgens de FIOD en het OM een luxeleven. ‘Hij heeft met zijn handelen zichzelf ruimschoots en schaamteloos bevoordeeld. Van de opgelegde naheffingsaanslagen is tot op heden nog niets betaald.’

Rechtbank: opzettelijke fraude

De rechtbank stelt vast dat bij B&P over meerdere jaren te weinig omzetbelasting werd afgedragen. Ook constateert de rechter dat het bedrijf de btw-afdracht over de verkoop van een Audi R8 waarin B. rondreed heeft nagelaten. Enkele tonnen aan verbouwingskosten aan een luxueuze villa aan de Stationsweg in Ede werden bovendien onterecht als zakelijke kosten opgevoerd, oordeelt de rechtbank. Daarbij moet volgens de rechter wel opzet in het spel zijn geweest. De verschillen bij de btw-aangifte zouden namelijk alleen kunnen worden verklaard door handmatige aanpassingen. Dat met opzet is gehandeld blijkt volgens de rechtbank ook uit het feit dat de balansposten met betrekking tot de verschuldigde omzetbelasting meerdere keren versluierd werden weggeboekt. De weggeboekte bedragen kwamen uiteindelijk ten gunste van B. en zijn vader, constateert de rechter. Het totale belastingnadeel dat aan B. is toe te rekenen becijfert de rechtbank op € 224.689,00. Volgens de rechter is B. een man die ‘nalaat enige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen.’

Hoger beroep

B. krijgt één jaar celstraf opgelegd, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Wanneer de hoger beroepszaak wordt behandeld is nog niet bekend. De uitkomst van het hoger beroep mag B. in vrijheid afwachten.

Bron foto’s Outdoor Brabant en B&P: FB-pagina B&P