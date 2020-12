Nederlandse accountants willen Lukoil niet als klant

Geen van de zes oob-kantoren wil de boeken controleren van Lukoil International Finance. De Nederlandse tak van het Russische oliebedrijf Lukoil dreigt in een brief aan minister van Financiën Wopke Hoekstra uit Nederland te vertrekken.

Geen zin of capaciteit

RTL Z citeert uit de brief: ‘Alle zes (…) kantoren hebben de opdracht geweigerd om uiteenlopende redenen, zoals een gebrek aan capaciteit, interesse en/of het ontbreken van toestemming van hun risicomanagementafdeling’. Lukoil International Finance geeft een aantal obligaties uit en is daarom verplicht om de boeken te laten controleren door een van de zes accountantskantoren die controles mogen uitvoeren bij organisaties van openbaar belang.

U-bocht

Tot nu toe werd de jaarrekening van Lukoil door KPMG gecontroleerd, maar na tien jaar moeten oob’s van accountant wisselen. In 2018 verliep die termijn eigenlijk al, maar toen kreeg Lukoil eenmalig twee jaar respijt van toezichthouder AFM. Dat is nu niet meer mogelijk. Lukoil heeft nog geprobeerd om KPMG via een u-bocht als accountant te behouden, maar het kantoor zag dat zelf niet zitten, uit angst dat het daarmee de wet zou overtreden. Lukoil heeft naar eigen zeggen de vijf andere accountants een hoger tarief aangeboden, maar niemand hapte toe. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft Lukoil laten weten dat er met de AFM en de beroepsvereniging van accountants naar een oplossing is gezocht. ‘Die oplossing heb ik helaas niet gevonden’, schrijft hij. ‘Het ziet ernaar uit dat de enige oplossing voor LIFBV is om haar zetel te verplaatsen naar het buitenland, teneinde aan haar controleverplichting te kunnen voldoen’, schrijft het management van het LIFBV.

Bron: RTL Z