NOW 3 levert 81.000 aanvragen op

In de derde periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben ruim 81.000 werkgevers een aanvraag ingediend, meldt het UWV. Het aanvraagloket was tot vandaag open.

Aanvragen konden aanvankelijk tot en met 13 december worden gedaan, maar in verband met de op 15 december ingestelde nieuwe coronamaatregelen is het loket op die datum opnieuw opengesteld. Sinds die datum hebben nog ruim 23.000 werkgevers een NOW-aanvraag gedaan. De derde ronde heeft daarmee meer aanvragen opgeleverd dan de tweede periode NOW, toen ruim 65.000 aanvragen binnenkwamen. De eerste periode in het voorjaar zorgde voor bijna 149.000 aanvragen.

Gemiddeld omzetverlies ruim 50%

Er zijn inmiddels ruim 62.000 aanvragen toegekend; daarbij zijn 1,1 miljoen werknemers betrokken. Een deel heeft inmiddels ook al de tweede van de drie termijnen gekregen. In totaal heeft UWV tot nu toe € 1,3 miljard aan voorschotten overgemaakt voor NOW 3. Gemiddeld geven werkgevers een verwacht omzetverlies van 53% op. 3.300 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden, de rest is nog in behandeling.

Voor het eerste kwartaal wordt alweer de vierde aanvraagperiode NOW opgetuigd. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 15 februari een aanvraag gaan doen. Het vergoedingspercentage blijft maximaal 80% van de loonkosten.