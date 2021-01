Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is van start gegaan. Opdrachtgevers kunnen door een vragenlijst in te vullen duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer.

Het kabinet wil later dit jaar bekijken of de module als instrument behulpzaam is en eventueel verbeteringen doorvoeren. De module start nu eerst zes maanden als pilot en is te vinden via de website van het Ondernemersplein. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichting en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.

Aanbevelingen commissie Borstlap en WRR

De webmodule vloeit voort uit aanbevelingen van de commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), die vorig jaar wezen op structurele problemen op de arbeidsmarkt zoals schijnzelfstandigheid. Het kabinet werkt daarom aan de webmodule, die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen.

Evaluatie

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet ervan. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.