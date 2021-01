Lakse accountant liet langdurig na om verbeterplan in te dienen: drie maanden doorhaling

Het niet indienen van een verbeterplan na een kantoortoetsing kan grote gevolgen hebben, ook als er bij de toetsing tekortkomingen naar voren zijn gekomen die relatief eenvoudig kunnen worden hersteld. Een AA liet dusdanig lang na om een verbeterplan in te dienen dat de Accountantskamer hem nu een doorhaling van drie maanden oplegt. De tuchtzaak was aangespannen door de NBA. Met zijn handelwijze heeft de AA naar het oordeel van de Accountantskamer het in de verordeningen neergelegde toetsingssysteem langdurig gefrustreerd.

Uitspraak: 20-1207 ANONIEM AA

Kantoortoetsing: tekortkomingen

Op 6 september 2017 vond een toetsing van het accountantskantoor van de AA plaats op grond van de (destijds geldende) Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen (Vo-Kwb). De praktijk was eigenlijk al geselecteerd voor een toetsing in 2016, maar op verzoek van de AA werd vrijstelling voor een kalenderjaar verleend. De toetsers constateerden tekortkomingen in drie samenstellingsopdrachten en in een getoetste beoordelingsopdracht. De AA liet weten zich te kunnen vinden in de bevindingen van de toetsers, met uitzondering van een bevinding over de vastlegging van significante posten.

Verbeterplan

In het eindoordeel van 22 november 2017 oordeelde de Raad voor Toezicht dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor in opzet en werking niet geheel voldeed aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep (Wab). De AA werd daarop in de gelegenheid gesteld binnen zes weken na 22 november 2017 een verbeterplan in te dienen. Daarnaast bepaalde de Raad dat het kwaliteitssysteem binnen de termijn van een jaar diende te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Tegen dat besluit maakte de AA geen bezwaar.

Brieven, e-mail en telefoontjes

De AA liet echter na om het verbeterplan op tijd in te dienen en werd daartoe opnieuw verzocht in brieven op 23 januari 2018 en 29 maart 2018 en een e-mail op 5 februari 2019. Ook werd hem telefonisch verzocht om een verbeterplan in te dienen op 7 februari 2018, 19 februari 2018, 17 december 2018 en 19 augustus 2019. In een telefoongesprek van 10 december 2019 zegde de AA aan de NBA toe dat hij vóór 20 december 2019 een verbeterplan in zou dienen. In dat gesprek deelde de beroepsorganisatie mee dat als hij zich aan die afspraak zou houden, in beginsel geen tuchtklacht aanhangig zou worden gemaakt. Uiteindelijk diende hij echter pas op 7 september 2020 een verbeterplan in, dat op 7 oktober 2020 door de Raad werd goedgekeurd. De NBA spande daarom een tuchtzaak aan tegen de AA.

Accountantskamer: geen verzachtende omstandigheden

De Accountantskamer constateert bij de beoordeling van de kwestie dat de AA heeft erkend, ondanks de herhaalde verzoeken van de NBA, geen verbeterplan te hebben ingediend. Volgens de accountant lagen daar persoonlijke redenen, opzegging van het samenwerkingsverband van zijn kantoor en personele aangelegenheden aan ten grondslag. Dat was echter al reden voor de NBA om een jaar vrijstelling van (de eerste) toetsing te verlenen. De AA heeft daarna niet nogmaals om een verlenging gevraagd. Die omstandigheden kunnen hem dan ook niet meer baten, oordeelt de tuchtrechter. Dat geldt ook voor het alsnog door de AA op 7 september 2020 ingediende en goedgekeurde verbeterplan, omdat hij de laatste termijn die hem in het telefoongesprek van 10 december 2019 nog was gegund, ruimschoots heeft overschreden. Van de AA had mogen worden verwacht dat hij voor het tijdig opstellen van een verbeterplan zonodig externe hulp zou hebben ingeroepen.

Toetsingssysteem langdurig gefrustreerd

Met zijn handelwijze heeft de AA naar het oordeel van de Accountantskamer het in de verordeningen neergelegde toetsingssysteem langdurig gefrustreerd. Door weinig of geen acht te slaan op de rappellen die hij van de NBA heeft ontvangen en niet mee te werken aan een tijdige verbetering van de kwaliteit van zijn kantoor die volgens de voorgeschreven systematiek op grondslag van een goedgekeurd verbeterplan kon worden getoetst, heeft hij gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De AA heeft er op gewezen dat het beoordelen van het kwaliteitssysteem te allen tijde mogelijk is geweest, maar miskent daarmee naar het oordeel van de Accountantskamer dat het eindoordeel van de eerste toetsing impliceerde dat hertoetsing op grondslag van een ingediend verbeterplan zou moeten plaatsvinden.

Doorhaling

De maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van drie maanden is passend en geboden, oordeelt de Accountantskamer. Daarbij is enerzijds in aanmerking genomen dat uit de eerste toetsing het beeld naar voren is gekomen dat op een aantal punten sprake was van tekortkomingen die, gelet op het goedgekeurde verbeterplan, relatief eenvoudig konden worden hersteld en dat beoordelingsopdrachten niet meer werden uitgevoerd vanaf 2018. Anderzijds dat de NBA de AA veel ruimte in de tijd heeft gegund en kennelijk in de beoordeelde kantoorkwaliteit geen reden zag eerder een vervolgactie in te zetten of een tuchtklacht in te dienen.