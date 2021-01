OM onderzoekt rol voormalig ABN Amro-bestuurders bij vermeende overtredingen Wwft

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol van de voormalige ABN Amro-bestuurders onder leiding van Gerrit Zalm bij vermeende overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Gesprekken over een schikking tussen justitie en de bank bevinden zich bovendien in de eindfase. Dat meldt het FD op basis van verklaringen van ingewijden.

Witwasonderzoek

Er loopt al enige tijd een witwasonderzoek naar ABN Amro, dat aan het rollen werd gebracht door een melding van de Nederlandsche Bank. De bank wordt ervan verdacht in de periode van 2013 tot 2018 klanten niet voldoende doorgelicht te hebben en klantrelaties niet tijdig te hebben verbroken. Daarmee zou de bank zich niet aan de Wwft hebben gehouden.

Schikking

Gesprekken over een schikking naar aanleiding daarvan lopen al langer. Momenteel bevinden de gesprekken zich in de eindfase. De verwachting is dat ABN honderden miljoenen euro’s moet betalen en fouten openlijk moet toegeven. Daarnaast zou de bank zich moeten committeren aan een verbeterprogramma onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Bestuurders

Het OM wil nu echter ook nagaan of bestuurders van de bank een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de Wwft. Het vrijwaren van personen – zoals eerder wel bij ING en Rabobank gebeurde – zou daarom geen onderdeel uitmaken van de schikking. ‘Het OM treft voorbereidingen om individuele personen voor de toetsingscommissie te brengen’, meldt een ingewijde. De Telegraaf meldde afgelopen najaar nog dat de kans klein leek dat medewerkers vervolgd worden.

Bron: FD