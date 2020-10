Witwassen ABN Amro: ‘Onvoldoende bewijs voor strafvervolging’

De Telegraaf meldt dat het Openbaar Ministerie het witwasonderzoek tegen ABN Amro bijna heeft afgerond. Er zou binnenkort onderhandeld gaan worden over een schikking. De kans dat medewerkers vervolgd wordt lijkt klein.

Wwft

Het onderzoek loopt ruim een jaar. Een melding van de Nederlandsche Bank bracht de zaak aan het rollen. De bank wordt verdacht van het niet of niet op tijd melding doen van ongebruikelijke transacties. Ook wordt ABN verweten niet voldoende doorgelicht te hebben en het niet tijdig verbreken van klantrelaties. Volgens ingewijden, zo schrijft de Telegraaf, heeft het OM in het onderzoek bij ABN Amro naar overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot nu toe geen specifieke witwasgevallen gevonden om betrokken bankmedewerkers of verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk voor te vervolgen. De onderhandelingen over een schikking zouden maximaal zo’n twee maanden duren, waardoor de zaak nog dit jaar afgerond kan worden.

Schikking

Bij ABN Amro zou de fiscale opsporingsdienst FIOD vooralsnog uitsluitend algemene economische overtredingen hebben geconstateerd. Eerder al werd ABN Amro door De Nederlandsche Bank (DNB) opgedragen de identiteit van alle klanten opnieuw te controleren. Uit diverse controles van de toezichthouder was gebleken dat de bank de herkomst van het geld van alle klanten duidelijk op papier had. Als het bij deze overtreding van de Wwft blijft, is de kans dat de bank als verdachte wordt gedagvaard zo goed als uitgesloten. Analisten rekenen al enige tijd op een schikking in het laatste kwartaal van dit jaar, qua hoogte vergelijkbaar met die rond de witwasproblemen bij ING Nederland van twee jaar geleden. Omdat ING volledig had meegewerkt en schuld erkende, kwam de boete uit op €675 miljoen plus €100 miljoen die de matige klantcontrole de bank aan extra omzet had opgeleverd. Analisten vermoeden dat de schikking voor ABN Amro zodoende op €400 miljoen zal uitkomen. Als de bank en het OM er niet uitkomen over de hoogte van een schikking, volgt alsnog een gang naar de rechter.

Bron: De Telegraaf