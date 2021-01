‘Geef accountants toegang tot NOW-gegevens UWV’

Het Institute for Financial Crime (IFFC) vindt dat de politiek tijdens de coronacrisis minder aandacht heeft gekregen voor financiële criminaliteit. Het pleit ervoor accountants toegang te geven tot NOW-gegevens van het UWV.

Accountants als fraudespeurders

Daar staat tegenover dat veel partijen sinds het uitbreken van de pandemie juist extra alert op mogelijke fraude met corona-regelingen. Dat zegt Jethro Vrouwenfelder, bestuurslid van het IFFC en werkzaam als specialist in forensisch financieel onderzoek bij Deloitte. Echt grote zaken zijn tot op heden niet aan het licht gekomen, maar de alertheid zorgt wel voor een bijzondere dynamiek. Volgens Vrouwenfelder wordt in de accountancy actief meegedacht met verschillende overheidspartijen over indicatoren die kunnen duiden op misbruik van steunmaatregelen. ‘We gaan ongetwijfeld voorbeelden zien waarbij klanten omzet hebben gedrukt, met loonsommen hebben gespeeld of nepmedewerkers hebben opgevoerd.’

Sneller handelen

Zwak punt in de huidige aanpak is dat accountants mogelijke fraude melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) waar vervolgonderzoek uit kan voortkomen. De periode tussen het zich voordoen van een daadwerkelijke misstand, het ontdekken daarvan en het vervolgens vanuit de opsporing hiernaar handelen kan daardoor heel groot zijn. Vrouwenfelder: ‘We moeten dus gaan nadenken over andere vormen van samenwerking om misstanden al in een vroeg stadium te ontdekken en te identificeren. Ook bij overheidspartijen zie je de wil om samen met private partijen na te denken over manieren om zaken snel te detecteren. We hebben een gezamenlijke drijfveer: We willen allemaal voorkomen dat achteraf blijkt dat uit de corona-maatregelen allerlei grote misstanden zijn voortgekomen.’

Delen van gegevens

Vrouwenfelder constateert dat het UWV weliswaar erg bezig is met de vraag hoe ze kunnen signaleren dat er misbruik wordt gemaakt, maar dat er instanties zijn die beter zijn in het analyseren van grote aantallen gegevens. Hij pleit ervoor dat het UWV zijn gegevens deelt met accountants, zodat zij hierop alert kunnen zijn gedurende de controlewerkzaamheden. ‘Ik zie rondom dit soort vraagstukken publiek-private denktanks ontstaan. Onder invloed van de corona-crisis ontstaat een toenemend bewustzijn bij zowel private als publieke partijen over het belang van die samenwerking, maar vaak wordt samenwerking los-vast vormgegeven.’

Gevolgen

Als het gaat om fraude die voortkomt uit de corona-maatregelen van de overheid, zegt Vrouwenfelder: ‘Er zullen cases naar voren komen van subsidiemisbruik. Ik verwacht dat partijen bijvoorbeeld de stekker uit hun organisatie gaan trekken zodat de terugbetaalregeling niet uitgevoerd kan worden. Of neem de voorwaarde dat je geen dividend mag uitkeren als je gebruik maakt van de regeling. Er zullen wellicht creatieve varianten komen om dat te omzeilen en geld af te romen. Vanuit een bevriende BV factuurtjes sturen voor diensten die niet daadwerkelijk zijn geleverd, dat soort zaken.’

Over IFFC

Het IFFC is opgericht in 2015 door Arthur de Groot en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het IFFC vormt de spil van een kennisintensief publiek-privaat netwerk op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC).

Lees hier het hele artikel op de website van de IFFC.