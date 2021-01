‘Belastingdienst benadeelt incidentele flexwerkers in loondienst’

Jongeren en studenten die af en toe een dag in loondienst werken en daarvoor direct betaald worden, worden fiscaal ongunstiger behandeld dan leeftijdsgenoten die dezelfde werkzaamheden als zzp’er verrichten. Dat stelt bemiddelingsplatform Nowjobs.

Er is sprake van een gebrek aan een level playingfield, waardoor jongeren als het ware naar de zzp-bemiddelingsplatforms worden geduwd. ‘Het maakt het voor hen lastiger om normale werkervaring op te doen’, stelt countrymanager Nederland Reinier Vastenburg van Nowjobs. Dat platform bemiddelt in incidenteel en flexibel werk, zoals klussen voor een dag of meerdere dagen in de week om drukte of vervanging van personeel bij bedrijven op te vangen. ‘Naar dit type werk is veel vraag bij jongeren en studenten die om uiteenlopende redenen geen vaste parttimebaan van meerdere dagen kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat die niet te combineren is met hun studie of opleiding.’

Zwaarder belast

Wie via Nowjobs gaat werken, komt in loondienst. Het platform zorgt voor alle wettelijk verplichte afdrachten en regelt verzekering en administratie. Wie via Nowjobs bijverdient, ontvangt daardoor een lager netto-uurloon dan het uurtarief dat geldt bij andere platforms die op zzp-basis werken. ‘Dat is op zich geen probleem, alleen belast de Belastingdienst uitbetaling per dag fiscaal zwaarder dan bijvoorbeeld uitbetaling per week of maand. Bij een brutodagloon van 75 euro en één dag werken scheelt dit bijna 5 euro aan extra inhouding van loonheffing. Het maakt daarbij niet uit of de werkstudent een dag heeft gewerkt, of een aantal dagen in dezelfde week.’

Belastend

Vastenburg vindt dat de Belastingdienst hiermee een ‘onbegrijpelijk signaal’ afgeeft: af en toe een dag in loondienst werken zet geen zoden aan de dijk. ‘In onze filosofie zou je ook dit type flexwerk moeten aanbieden op een platform dat zoveel mogelijk aansluit op de systematiek van de Nederlandse arbeidsmarkt, waarin de werknemer een zekere bescherming geniet. Maar door de opstelling van de Belastingdienst betalen werkstudenten voor de wettelijke bescherming waar ze feitelijk recht op hebben een relatief hoge prijs, in de vorm van een relatief laag netto-uurloon. Weliswaar kan na afloop van het jaar de te veel ingehouden loonheffing worden teruggevraagd, maar dit is een extra administratieve handeling die belastend is voor zowel de werkgever, de werknemer en de Belastingdienst zelf.’

Geen oog voor maatschappelijk belang

Kortom: de fiscus lijkt jongeren aan te moedigen om als zzp’er aan de slag te gaan, vindt Vastenburg. ‘Gezien de vele haken en ogen aan de – meestal gedwongen – zzp-status van deze bijverdieners vinden wij deze opstelling niet goed te begrijpen en zelfs kwalijk. Juist af en toe kortstondig in loondienst werken maakt voor jongeren de stap naar de gewone arbeidsmarkt kleiner. Dat is een maatschappelijk belang waarvoor de fiscus geen oog lijkt te hebben.’

Is freelancen wel iets voor jongeren?

Hij heeft geen probleem met concurrerende platforms die wel met een zzp-constructie werken. ‘Zij hanteren een wezenlijk ander businessmodel. Het inzetten van zzp’ers kan interessanter lijken omdat de verplichtingen die uit het arbeidsrecht voortvloeien, op het bordje van de zpp’er zelf terechtkomen. Ofwel: die moet zelf zorgen voor het afdragen van de belasting, het regelen van een verzekering, het bijhouden van de eigen administratie en het opbouwen van pensioen. Daar tegenover staat een hoger nettobedrag. Maar zoals uit de nota-Borstlap valt op te maken, is er in deze markt geregeld sprake van misstanden. Wij zeggen: freelance kan perfect, maar dan wel voor mensen die zelf hun agenda kunnen bepalen en die de tijd en de middelen hebben om alles rondom het werk goed te regelen. Het is wat ons betreft zeer de vraag of dit eigenlijk wel kan opgaan voor jongeren en werkstudenten.’