Europees parlement eist herziening zwarte lijst belastingparadijzen

Het Europees parlement wil strengere criteria waardoor meer landen als belastingparadijzen worden gekwalificeerd, inclusief EU-lidstaten. Een resolutie over de Europese zwarte lijst voor belastingparadijzen is met een grote meerderheid aangenomen.

Nieuwe criteria

De parlementsleden stellen wijzigingen voor om de manier waarop landen op de lijst belanden of er worden afgehaald, consistenter en onafhankelijker te maken. Er moeten criteria worden toegevoegd waardoor meer landen als belastingparadijzen worden gekwalificeerd en om te voorkomen dat landen te snel van de lijst worden gehaald. EU-lidstaten moeten ook worden gescreend om te bezien of ze karakteristieken vertonen van een belastingparadijs, en wie door de mand valt zal aan de lijst moeten worden toegevoegd.

Systeem verwarrend en ondoeltreffend

De Europese zwarte lijst voor belastingparadijzen, die werd ingevoerd in 2017, heeft tot nu toe “positieve effecten” gehad, maar het “potentieel wordt nog niet ten volle benut”. De rechtsgebieden die momenteel op de lijst staan dekken minder dan 2 % van het wereldwijde verlies aan belastinginkomsten, aldus de parlementsleden. De resolutie, die werd aangenomen door de plenaire vergadering met 587 voor, 50 tegen en 46 onthoudingen, noemt het huidige systeem “verwarrend en ondoeltreffend”.

Belastingparadijzen

Voorzitter van de subcommissie Belastingaangelegenheden Paul Tang: “De lijst kan een waardevol instrument zijn, maar de lidstaten zijn iets vergeten toen ze hem invoerden: de belastingparadijzen zelf. De waarheid is dat de lijst niet beter wordt, hij wordt slechter. Guernsey, de Bahama’s en nu de Kaaimaneilanden: het zijn maar een paar voorbeelden van heel bekende belastingparadijzen die nu van de lijst zijn afgevoerd. Door hun weigering om belastingontwijking echt aan te pakken, ontzeggen ze hun burgers een bedrag van meer dan €140 miljard. Zeker in de huidige situatie is dat onacceptabel.

Om die reden veroordeelt het Parlement ten zeerste het recent verwijderen van de Kaaimaneilanden van de lijst en roept op tot meer transparantie en strengere criteria voor het opstellen van de lijst. En als we ons op anderen richten dan moeten we ook naar onszelf kijken in de spiegel. Het is geen fraai plaatje. EU-landen zijn verantwoordelijk voor 36 % van de belastingparadijzen.”

Concrete voorstellen

Daarom stelt het Parlement nu concreet voor: