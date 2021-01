Vrijwillig lagere NOW-subsidie ontvangen: kan dat?

Vrijwillig een lagere NOW ontvangen dan waar recht op is kan in sommige gevallen mogelijk financieel aantrekkelijk zijn vanwege de kosten die met de verschillende soorten verklaringen zijn gemoeid. Volgens minister Koolmees is vrijwillig een lagere NOW-subsidie ontvangen mogelijk, maar dat blijkt in de praktijk wel ingewikkeld te zijn.



Vrijwillig een lagere NOW-subsidie ontvangen dan waar gezien het omzetverlies recht op is is mogelijk, schreef minister Koolmees van Sociale Zaken in een Kamerbrief op 3 december 2020. Het formulier NOW 1 geeft daartoe echter in principe geen mogelijkheid. UWV geeft echter telefonisch aan dat het wel kan maar vooralsnog alleen handmatig, aldus Sebastian van Wijk, fiscalist en partner bij Schipper Accountants. Hoe zit het nu?

Kamerbrief minister

In de brief van de minister staat het volgende over de vrijwillig lagere NOW:

“Inmiddels hebben enkele werkgevers laten weten vrijwillig een lagere NOW-subsidie te willen ontvangen dan waar zij gezien hun omzetverlies recht op hebben. Ik stel dit op prijs, mede omdat ik heb opgeroepen om de NOW alleen aan te vragen als het echt noodzakelijk is. UWV heeft hier inmiddels ook een proces voor ingericht waarbij werkgevers die vrijwillig minder NOW willen ontvangen (dan waar zij formeel recht op hebben), bij hun aanvraag tot definitieve vaststelling van de NOW een lager percentage omzetverlies kunnen opgeven. UWV gaat in deze gevallen bij de vaststelling dan uit van het door de werkgever opgegeven (lagere) omzetverlies. Wanneer een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig is, zal een accountant of deskundige derde ten behoeve van een sluitende administratie in diens verklaring wel het daadwerkelijke percentage omzetverlies rapporteren.”

Volgens Sebastian van Wijk op LinkedIn is in het formulier waarmee de definitieve NOW-subsidie moet worden aangevraagd niet automatisch aan te geven dat de werkgever vrijwillig afziet van een deel van de subsidie.

Aanvinken

De suggestie van Sebastian van Wijk en zijn collega Nadia van Herwijnen RB is om in het formulier een optie op te nemen dat kan worden aangevinkt dat er vrijwillig is gekozen voor een lagere omzetdaling, neemt UWV serieus in overweging. Tot die tijd is het alleen mogelijk om handmatig het percentage aan te passen. Aangezien dat lagere percentage dan niet overeenkomt met de andere gegevens, zal de afwikkeling waarschijnlijk wel langer duren. Maar het is dus nu al mogelijk.

Goedkopere verklaring

Aan een lagere NOW-subsidie zit nog iets vast. Bij bepaalde subsidiebedragen is immers een derden- of accountantsverklaring nodig. En accountantsverklaringen zijn er weer in verschillende vormen afhankelijk van de subsidiehoogte. De NBA heeft aangegeven dat een ‘lichtere’ verklaring mag worden gebruikt als de NOW-subsidie door de vrijwillige daling onder een bepaalde grens zakt, stelt Sebastian van Wijk. Een lichtere verklaring betekent minder kosten en is dus ook daarom interessant voor ondernemers.

Kamerbrief vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma’s NOW

Definitieve berekening eerste aanvraagperiode NOW