Oud-accountant Veuger opnieuw naar rechter om Volksbank

De voormalig financieel topman van de Volksbank Pieter Veuger stapt opnieuw naar de rechter. Hij wil in kort geding een nieuw onderzoek afdwingen naar de communicatie over de uitkomst van een extern onderzoek naar de bedrijfscultuur in de top van de bank.

Onderzoek

Woensdag stuurde demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra daarover een brief aan de Kamer. Tegelijk deed de Volksbank een persbericht uit. ‘Een bestuurder’, zoals het heet, heeft een kort geding aangespannen tegen de Volksbank, NLFI en de door de Volksbank aangestelde externe onderzoekers. Het gevolg is dat het rapport van deze externe onderzoekers, dat in een Algemeen Overleg op 3 februari besproken zou worden, is vertraagd. Het kort geding dient op 2 februari, waarna de uitspraak twee weken later verwacht wordt.

Kort dienstverband

Naar verluidt zou Veuger een onderzoek dat de raad van commissarissen van de bank heeft ingesteld niet onafhankelijk genoeg vinden. Ook zou dit zonder afdoende wederhoor zijn gedaan. Veuger was sinds januari 2020 in functie, maar bij de presentatie van de halfjaarcijfers medio augustus werd zijn vertrek alweer aangekondigd. Volgens de raad van commissarissen verlaat Veuger de bank, omdat er een ‘dynamiek bestaat tussen de directieleden die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking’. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat er bonje is in de directie. Het Financieele Dagblad wist te melden dat er bonje was in de Raad van Bestuur en dat de emoties zo hoog zouden zijn opgelopen dat toezichthouders, waaronder DNB en de ECB, en ook NLFI, dat de staatsbelangen beheert, gealarmeerd raakten. De raad van commissarissen (rvc) vond het noodzakelijk in te grijpen.

Akkoord

In augustus werd bekend dat de Volksbank en Veuger tot een akkoord zouden zijn gekomen. Daarmee was toen een rechtszaak van de baan. Voor zijn komst naar de Utrechtse bank was Veuger partner bij de accountancytak van PwC. Hij trad in 1994 bij de firma in dienst en vormde onder meer de Corporate Treasury group, later verbreed naar Commodity Risk Management en accounting/compliance in Financial Services. In 2003 werd hij partner. Hij adviseerde vooral in de bankensector en zijn naam dook regelmatig op als vakspecialist in kranten. Zo betoonde hij zich een warm pleitbezorger van fair value en was hij in 2009 bezorgd over het uitstel van nieuwe IFRS-regels voor banken. In 2017 was hij kritisch over IFRS-9 omdat dit de bankensector naar zijn mening niet minder maar meer cyclisch zou maken.