Alblas van Meurs groeit in Westland

Alblas van Meurs belastingadvies & administraties in Wateringen neemt per 1 februari een groot deel van de werkzaamheden van O.M. Stolze Administraties en Advies in De Lier over.

Eigenaar Stolze gaat alleen nog verder met klanten van wie de verwachting is dat ze binnen circa vijf jaar stoppen. ‘Wij nemen 80 tot 85 procent van alle werk over’, zegt Alblas van Meurs-eigenaar Gerard Alblas. ‘Er komt een medewerker over van Stolze.’ Alblas van Meurs doet zo eens in de een a twee jaar een ‘overnametje’, zoals Alblas het noemt. ‘We verwachten later dit jaar nog een overname te doen.’ De omzet van het kantoor groeit nu door naar zo’n € 2 miljoen. ‘Eind dit jaar verwacht ik dat we op de € 2,3 miljoen zitten.’

Organische groei

Vorig jaar was een druk jaar, mede door de coronacrisis. ‘We hebben gelukkig nog geen klanten failliet zien gaan, maar we hebben wel veel tijd gestoken in het aanvragen van steun. Daar hebben we niets voor gerekend. Onze klanten betalen een vast bedrag per maand.’ Daarnaast boekt het kantoor veel organische groei. ‘We zien dat de grotere bedrijven steeds meer partijen zoeken die meerdere diensten onder een dak hebben. Daarnaast helpt mee dat wij een RB-kantoor zijn.’ Na de overname is Alblas van Meurs werkzaam met 19 mensen.