DNB: trustkantoren beheersen integriteitsrisico’s nog onvoldoende

Toezichthouder DNB is kritisch op de manier waarop trustkantoren invulling geven aan hun integriteitsbeleid. Een vorig jaar uitgevoerd onderzoek laat zien dat de risico’s op onder meer betrokkenheid bij belastingontduiking nog te groot zijn. ‘Tijd voor actie’, aldus DNB.

Die actie moet dan wel door de kantoren zelf worden ondernomen. De praktische invulling van beleid is nog niet voldoende van de grond gekomen, vindt de toezichthouder. ‘Uit DNB-onderzoek blijkt dat trustkantoren de risico’s om betrokken te raken bij belastingontduiking en agressieve belastingplanning als vorm van belastingontwijking nog steeds niet voldoende beheersen. De onderzoeken in 2020 laten ten opzichte van voorgaande jaren onvoldoende aantoonbare verbeteringen zien.’

Beleid onvoldoende basis voor beheersing

DNB heeft een aantal tekortkomingen gezien: ‘De geformuleerde risicobereidheid en het beleid worden onvoldoende gehanteerd als basis voor de beheersing van fiscale integriteitrisico’s. In de geformuleerde risicobereidheid ontbreekt een duidelijke definitie van fiscale integriteitrisico’s waarmee ook een heldere doorvertaling naar werkbare begrippen in procedures en maatregelen ontbreekt.’ De zogeheten systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) is evenmin op orde: ‘Er ontbreken (gedetailleerde) scenario’s om duidelijk in beeld te brengen op welke manieren het risico op betrokkenheid bij belastingontduiking en agressieve vormen van belastingontwijking zich binnen de instelling kan manifesteren.’

Ook wordt het cliëntenonderzoek naar fiscale integriteitrisico’s onvoldoende uitgevoerd en vastgelegd. ‘Er is onvoldoende inzicht in de fiscale aspecten van de gehele structuur en van de Nederlandse doelvennootschap in de structuur. Hierdoor ontbreekt een goede fiscale integriteitrisicoanalyse, waardoor de beheersing en een voortdurende controle op de zakelijke relatie veelal onvoldoende is. Dit vertaalt zich ook door in transactieprofielen die niet actueel, volledig en specifiek zijn.’

Actief invulling geven

Het moet sneller, aldus de toezichthouder. ‘De aandacht voor fiscale integriteitrisico’s is niet nieuw, zoals soms wordt gedacht. Vooral de publicatie van de Panama Papers in 2016 heeft de aandacht voor dit onderwerp in een stroomversnelling gebracht. DNB verwacht dan ook dat het beheersen van fiscale integriteitrisico’s op de bestuursagenda staat bij alle trustkantoren en dat trustkantoren actief invulling gaan geven aan dit thema.’

Dat vraagt om actie: ‘Trustkantoren moeten zelf onderzoek doen naar fiscale integriteitrisico’s bij hun cliënten om de risico’s betrokken te raken bij het faciliteren van witwassen als grondslag voor belastingontduiking en agressieve vormen van belastingontwijking zoveel als mogelijk te beperken. Trustkantoren moeten een structurele invulling geven aan toereikende opleidingen en trainingen, zodat alle medewerkers hun fiscale kennis blijvend kunnen vergroten. Van belang is dat medewerkers ook de juiste betekenis geven aan de resultaten van het cliëntenonderzoek. Dat houdt niet op bij het in kaart brengen van een complexe structuur, maar houdt ook en vooral in het doorgronden daarvan.’