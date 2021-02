Salarissen in accountancy stagneren, maar strijd om talent blijft

De salarissen in de accountancy- en financiële sector zijn na jaren van groei gestagneerd, signaleert recruiter Robert Walters op grond van zijn salarisgids 2021. Bij starters is het salaris zelfs teruggevallen.

Tegelijkertijd blijft het knokken om talent te vinden en te binden: ‘Werkgevers moeten vanwege de onzekerheid op de arbeidsmarkt een stap extra zetten om mensen tot overstappen te verleiden.’

Die extra stappen bestaan bijvoorbeeld uit goede ontwikkelings- en opleidingstrajecten en uit het direct aanbieden van een vast contract. De assistent-accountant is het meest gewild bij werkgevers, gevolgd door de financial controller en de business controller. Robert Walters signaleert verder dat interimmers vaste posities overwegen en daarmee zorgen voor meer aanbod van professionals. ‘Starters hebben het moeilijk omdat mensen met twee tot drie jaar ervaring makkelijker op afstand in te werken zijn en sneller waarde toevoegen.’ Verder zijn zogeheten gespecialiseerde hard skills belangrijker geworden, ook omdat de crisis zorgt voor specifieke uitdagingen.

Ruim de helft zoekt nieuwe baan

Robert Walters geeft jaarlijks een overzicht van de salarissen in de financiële sector en koppelt daar ook een onderzoek aan. In de sector accountancy/finance worden inspirerende collega’s en cultuur, uitdagend werk en flexibele werkmogelijkheden het meest gewaardeerd. Ruim de helft (53%) van de werknemers zegt dit jaar naar een nieuwe baan uit te kijken; driekwart heeft vertrouwen in de carrièrekansen in de sector.

Bonuskansen

Van de werkgevers zegt 41% dit jaar de salarissen te verhogen. Dat is wat minder dan het percentage professionals dat ook een hogere beloning verwacht in 2021: dat ligt op 53%. Bonussen komen vooral terecht bij het management en de directie: daar is de kans 67% dat er dit jaar een bonus wordt overgemaakt. Stagiairs hebben 18% kans op een extra beloning; bij beginnende medewerkers ligt dat al een stuk hoger met 43%.

Onderstaand een beknopt overzicht van enkele functies en de bijbehorende salarisontwikkeling: