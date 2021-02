Topman Duitse toezichthouder stapt op vanwege Wirecard-schandaal

De topman van de Duitse toezichthouder op de financiële sector Bafin is opgestapt. Het is een gevolg van het boekhoudschandaal rond betalingsdienstverlener Wirecard, dat leidde tot een grootscheepse reorganisatie bij de Bafin.

Bafin-voorzitter Felix Hufeld heeft zijn vertrek vrijdag aangekondigd, samen met de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz. De hervormingen bij de toezichthouder gaan gepaard met een wisseling van het management en zijn aangezwengeld door de zaak-Wirecard: dat bedrijf ging vorig jaar failliet, onder meer nadat was gebleken dat bijna € 2 miljard euro ‘zoek’ was.

Lees hier alles over Wirecard

Dat riep ook kritische vragen op over de van de Bafin, die zelf medewerkers had die in aandelen Wirecard handelden gedurende een onderzoek naar het bedrijf. Afgelopen week deed de Bafin aangifte tegen een medewerker die met voorkennis zou hebben gehandeld.