Personeel Miss Etam en Steps krijgt geen loon door NOW-perikelen

Het personeel van modeketens Miss Etam en Steps heeft in januari geen loon ontvangen. Moederbedrijf NXT Fashion heeft een beroep gedaan op NOW-steun, maar het UWV zou er na een overname nog niet over uit zijn of het bedrijf een bestaande of een nieuwe onderneming is. De uitkeringsinstantie heeft de aanvraag nog in behandeling.

Overname na faillissement

Eigenaar Martijn Rozenboom nam begin september Miss Etam en Steps over na het faillissement van het Belgische FNG. Zijn bedrijf NXT Fashion deed eind vorig jaar een beroep op de NOW-regeling voor het personeel van de modeketens. Volgens de omstreden ‘bedrijvendokter’ Rozenboom ziet het UWV de organisatie tot nu toe echter als een nieuwe onderneming, die niet in aanmerking komt voor steun.

Rozenboom is het daar niet mee eens en wijst erop dat het oude Miss Etam en Steps – weliswaar in afgeslankte vorm – zijn voortgezet met het personeel dat vóór het faillissement al in dienst was. Rozenboom zegt er van uit te gaan dat het UWV de NOW-regeling alsnog toekent en dat het salaris van de werknemers daarna kan worden uitbetaald.

Onzekerheid

Voorzitter Martin Pikaart van vakbond AVV betreurt de onzekerheid die de huidige situatie voor het personeel oplevert. “Het is niet de eerste keer dat NXT de salarissen niet betaalt.” AVV stapte samen met de ondernemingsraad van Miss Etam al twee keer naar de Ondernemingskamer en Pikaart sluit niet uit dat dit nog een keer gebeurt. Rozenboom lijkt volgens Pikaart “niet echt een plan te hebben om er een levensvatbare onderneming van te maken.” De vakbondsvoorzitter wijst op het faillissement van het hoofdkantoor en logistiek centrum eind vorig jaar. Ook wijst Pikaart erop dat er telkens winkels dichtgaan omdat Rozenboom het nalaat een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.

Bron: AD/ANP